El sorprendente mensaje de Jaime del Burgo hacia Letizia Ortiz que puede dar más pistas de su supuesto affaire

La polémica no deja de perseguir a Letizia Ortiz gracias a su ex cuñado Jaime del Burgo, quien ha vuelto a sus redes sociales para dejar publicado un mensaje muy particular, y el cual podría estar dirigido, de manera indirecta, a la misma reina de España. Aquí te contamos de qué se trata.

Este post que proviene desde su cuenta de Instagram, si bien es muy escueto, podría revelar más detalles del supuesto affaire que el empresario español sostiene haber tenido con la que un día fue su cuñada, ya que recordemos que estuvo casado con Telma Ortiz, la hermana de Letizia.

Los mensajes de Jaime del Burgo hacia Letizia Ortiz y a la corona española

Como ya adelantábamos, recientemente Del Burgo subió a su perfil de Instagram una publicación muy corta, la cual iba acompañado de una foto suya viendo la corona de Isabel la Católica y un texto que decía: “La corona es del pueblo, solo a él le pertenece”.

Esta publicación para muchos es una clara declaración de intenciones, ya que él considera que la Corona no es de Felipe ni de Letizia, sino de los españoles, y aunque es un gran monárquico, lo cierto es que aborrece a los Borbón, a quienes ha llamado de ladrones y corruptos. Mientras que de la reina, no deja de decir que fue su amante, algo que ha reforzado en otros posteos.

Uno de ellos tiene una fotografía representativa de un encriptador de mensajes y que bien podemos suponer que va dirigido a la esposa de Felipe VI. “No sabrán qué nos decimos. Y probarás lo que dijiste” dice la publicación. Un mensaje que a todas luces va para la reina y que da a entender que cuenta con las pruebas necesarias, ya sean encriptadas o no, para demostrar lo que ha dicho de su affaire.

Jaime del Burgo ha lanzado varios mensajes en contra de la corona española y de Letizia Ortiz Getty Images / Instagram

Asimismo, estos mensajes que resultan ser bastante contundentes en cuanto a su postura, pueden indicarnos que no parará hasta contar “y nada más que la verdad”, que es la frase con la que nombrará el nuevo libro que prepara y en donde contará a detalle su supuesta relación con la reina Letizia.

De hecho, Del Burgo creó recientemente las compañías 12co Books y 12co Libros para poder controlar el proceso completo, edición, impresión y distribución de su obra autobiográfica que publicará en algún punto de 2024. Además, estará disponible en formato ebook para Apple y Kindle y saldrá a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica. Mientras que estará traducido en varios idiomas, como el inglés, alemán, italiano y francés.