El sorpresivo nombre que Kate Middleton utiliza cuando va de compras

A pesar de pertenecer a la Familia Real británica y ostentar el título de ‘princesa de Gales’, Kate Middleton no se salva de tener momentos de vergüenza, como los que cotidianamente vive la gente normal, lo cual muchas veces la lleva a utilizar recursos improvisados para salir del apuro. Eso fue lo que le sucedió un día de compras, hace algunos años, cuando aún era duquesa de Cambridge.

Según se relata desde el diario británico The Mirror, en el pasado no era inusual que los vecinos de Kate la encontraran realizando compras en el supermercado local Waitrose, el cual se encuentra muy cerca de la granja alquilada donde solía habitar con el príncipe William, cerca del balneario de Rhosneigr en Anglesey.

En ese entonces, la pareja real no habitaba ninguna de las mansiones de Windsor, sino que se remitían a hacer su vida con la más normalidad posible. Él ejerciendo como piloto de búsqueda y rescate con base en la RAF Valley, y ella acostumbrándose poco a poco a pertenecer a la realeza.

Kate Middleton antes solía disfrutar de no ser una figura tan conocida Getty Images

¿Cuál es el nombre secreto que Kate Middleton utilizaba para las compras?

Fue entonces, cuando en una escena cotidiana lugareña, ocurrida en 2012, se le vio a Catherine recorriendo algunas tiendas de Waitrose, incluida una tienda de deportes acuáticos cerca de su antigua casa, llamada Funsport, según se reporta desde The Mirror.

En su recorrido por la mencionada tienda, Kate sintió el deseo de comprar un traje de neopreno. Cuando de repente, a la hora de pagar, se dio cuenta, como a cualquier mortal puede sucederle, que no traía el dinero suficiente para comprar su prenda, por lo cual tuvo que usar la típica estrategia de dejar apartado el artículo para volver más tarde por él, ya con el dinero suficiente para cubrir el gasto.

Kate Middleton solía utilizar otro nombre al momento de realizar su compra local Getty Images

Asimismo, tal y como sucede en los casos comunes, la esposa del príncipe William tuvo que dar su nombre para apartar el artículo. Fue ahí donde salió a la luz el designio que la futura reina solía utilizar en esos casos: “Señora Cambridge”, fue como Middleton pidió que la apuntaran para más tarde pasar a recoger su traje de neopreno.

Dicho apodo surgió a partir de su título real de duquesa de Cambridge. Según se narra desde el Mail on Sunday, aunque al tendero le pareció un nombre muy poco habitual, no se dio cuenta de que la mujer con la que estaba tratando era Kate Middleton. El citado medio agrega que una fuente anónima le dijo al periódico en 2012: "Él la estaba mirando fijamente y, de hecho, comentó que era un apellido bastante inusual. No tenía ni idea de quién era. Ella simplemente sonrió y dijo que volvería. Él no lo ha superado desde entonces”.