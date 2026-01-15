Suscríbete
Realeza

Elisabeth de Bélgica sorprende con el vestido de punto más bonito para estilizar la figura con elegancia

La princesa Elisabeth de Bélgica apuesta por la moda francesa para lucir impecable en su más reciente compromiso real en su preparación hacía el trono.

Enero 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Elisabeth de Bélgica.jpg

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Getty Images

La duquesa de Brabante y princesa heredera, Elisabeth de Bélgica, ha acompañado a sus padres este 15 de enero al Castillo de Laken para una recepción de Año Nuevo junto a los representantes de OTAN.

Para la ocasión, Elisabeth apostó por la moda francesa, dejando claro que está construyendo un estilo propio mientras se prepara para asumir el trono de Bélgica, con una imagen sofisticada y elegante, usando una de las marcas favoritas de otras royals como la reina Letizia y la princesa Leonor.

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Antes de regresar a retomar sus clases en la Universidad de Harvard, la princesa Elisabeth de Bélgica ha estado acompañado a sus padres, Felipe y Matilde de Bélgica, en diferentes actos oficiales con motivo del Año Nuevo.

Este 15 de enero se reunieron con diferentes miembros de la OTAN para celebrar el Año Nuevo en el Castillo de Laken, donde la princesa heredera ha sorprendido con su impecable estilismo lleno de elegancia.

Para la gran ocasión, Elizabeth lució un vestido de punto en color negro de la firma francesa Sandro, que se caracteriza por sus diseños sobríos y contemporáneos.

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Photonews/Photonews via Getty Images

El modelo que ha usado Elisabeth se caracteriza por su corte entallado que estiliza la figura, con cuello redondo, manga corta y botones de presión, con un detalles de peplum en la cintura y falda larga acampanada.

Para marcar aún más su esbelta cintura, la princesa ha llevado un cinturón negro con doble ebilla de las misma marca, además de medias y salones de tacón alto del mismo color para crear un total look.

En cuanto al beauty look, la princesa ha optado por maquillaje natural y ha recogido su melena rubio en un elegante moño que ha hecho de su look aún más sofisticado.

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Elisabeth de Bélgica lleva el vestido de punto que estiliza la figura con elegancia

Photonews/Photonews via Getty Images

¿Cómo fue la reunión con los miembros de la OTAN?

El Rey y la Reina recibieron a oficiales civiles y militares de la OTAN y a representantes de sus estados miembros para una recepción de Año Nuevo en el Castillo de Laeken.

Anteriormente, el Rey recibió en audiencia al Secretario General de la OTAN, el Sr. Kalyan Mark Rutte con la princesa Elizabeth, previo a la gran recepción para el Año Nuevo.

Elisabeth de Bélgica
Melisa Velázquez
