Emma Watson reaparece junto al príncipe William en importante foro de conservación animal.

Después de mantener un perfil relativamente discreto en los últimos meses, Emma Watson volvió a captar la atención pública al asistir a un importante encuentro centrado en la protección de la vida silvestre. La actriz británica fue vista junto al príncipe William, así como con el actor Benedict Cumberbatch, durante el Business Forum de United for Wildlife, una iniciativa impulsada por la fundación real del heredero al trono británico.

Las imágenes del evento, celebrado en Londres, muestran a Watson sentada entre los asistentes mientras seguía las conversaciones sobre conservación, sostenibilidad y la lucha contra el tráfico ilegal de especies. Más tarde, la estrella de Harry Potter también participó en una charla informal junto al príncipe William, Cumberbatch y la presentadora June Sarpong.

Un encuentro para proteger la vida silvestre

El foro forma parte de United for Wildlife, una organización creada por el príncipe William para combatir el comercio ilegal de animales y promover acciones concretas de conservación. Este año, el encuentro coincidió con una fecha significativa para la iniciativa, que continúa sumando el apoyo de líderes empresariales, expertos ambientales y figuras públicas comprometidas con la causa.

Además de Emma Watson y Benedict Cumberbatch, el evento reunió a representantes de grandes empresas y organizaciones internacionales que buscan reforzar sus compromisos contra el tráfico de fauna silvestre y otros delitos ambientales.

Después de varios meses alejada de los grandes eventos mediáticos, Emma Watson reapareció en Londres para apoyar una causa que le apasiona. WPA Pool/Getty Images

Emma Watson y su compromiso con las causas sociales

Aunque muchos la recuerdan por su papel como Hermione Granger, Emma Watson ha dedicado buena parte de los últimos años a proyectos relacionados con el activismo social y ambiental. La actriz ha colaborado con distintas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, los derechos de las mujeres y el cuidado del medio ambiente, lo que hace especialmente coherente su presencia en un foro enfocado en la conservación de especies.

Su participación también llega en un momento en el que ha retomado algunas apariciones públicas relacionadas con temas de impacto global. De hecho, recientemente fue anunciada como una de las participantes en actividades de la London Climate Action Week, donde compartirá espacio con líderes ambientales y expertos internacionales.

Lejos de los reflectores de Hollywood, Watson demostró una vez más que sus apariciones públicas suelen estar ligadas a proyectos con impacto social y ambiental, una faceta que ha definido gran parte de su trayectoria en los últimos años.

