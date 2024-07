Este fue el descarado guiño que Camilla Parker lanzó recientemente a Lady Di y que sorprendió a todos

La reina Camilla Parker ha luchado todos estos años para lograr desprenderse del fantasma de la primera esposa de su marido, el rey Carlos III. Sin embargo, muchos de sus intentos han sido en vano, ya que la imagen de Lady Di forma parte de un legado muy difícil, casi imposible, de borrar. En cuestiones relacionadas con la caridad o la moda, como Diana de Gales nunca habrá otra igual.

Tal parece que, incluso, la misma Camilla ya se dio cuenta de que deshacerse de la huella que Diana Spencer dejó en el mundo no es algo que sea viable, por lo que recientemente ha dado vida a la famosa frase “si no puedes con el enemigo, unetele”, resignándose a formar parte del grupo de miles de mujeres que no temen en considerar a la “princesa del pueblo” como su máximo referente de estilo.

Camilla Parker ha competido todo este tiempo con el fantasma de Lady Di Getty Images

De esta manera, recientemente, la madrastra de los príncipes William y Harry sucumbió ante los encantos de un magnífico accesorio de moda, el cual no ha dudado en presumir ante las cámaras, lanzando así un descarado guiño a Lady Di.

¿Cuál es la pieza con la que Camilla Parker hizo un evidente guiño a Lady Di?

En su aparición durante el 25 aniversario del Parlamento Galés, llevado a cabo en Cardiff el pasado 11 de julio, la reina consorte llamó la atención por incorporar en su atuendo el magnífico bolso que la maison francesa Dior bautizó en nombre de la princesa Diana de Gales: el Lady Dior.

Camilla Parker no pudo sucumbir a los encantos del Lady Dior Getty Images

Para esa cita, Su Majestad también recurrió al vestido color rosa claro de Anna Valentine que utilizó por primera vez en la boda de Harry y Meghan Markle, lo cual a su vez representó un guiño al duque de Sussex, lo cual no resulta una sorpresa, tomando en cuenta que el acto se suscitó en Gales, región de la que en algún momento el pelirrojo fue príncipe, al igual que su difunta madre.

La reina Camilla no desprovechó la oportunidad de lanzar un par de guiños a los antiguis royals de Gales Chris Jackson/Getty Images

Dando un brinco al pasado, también cabe recordar que ese mismo diseño con estilo de abrigo fue lucido igualmente por Camilla durante la entrega de la Orden de la Jarretera, en 2019 en Windsor, una reunión en la que se dio cita con las representantes de otras casas reales, como Letizia Ortiz y Máxima de Holanda.

Por último, cabe mencionar que para complementar su atuendo y para hacer match con su Lady Dior, la reina Camilla Parker lució un par de pumps Eliot Zed color arena, unos pendientes ‘Apollo’ de Kiki McDonough y un brazalete ‘Sweet Alhambra Heart’ de oro de 18 quilates de Van Cleef & Arpels.