Este fue el inusual amuleto que la princesa Diana pidió se bordara a su vestido de novia y nadie notó hasta ahora

El 29 de julio de 1981, millones de personas alrededor del mundo presenciaron la boda de la princesa Diana y, en ese entonces, el príncipe Carlos, un evento que quedó marcado en la historia por la majestuosidad de su vestido de novia y otros detalles del enlace.

Diseñado por David y Elizabeth Emanuel, el traje nupcial de seda y encaje fue catalogado como uno de los más recordados de todos los tiempos. Sin embargo, con el paso de los años siguen saliendo a la luz detalles ocultos, como el amuleto secreto que Lady Di pidió cosieran discretamente en su vestido y que, hasta ahora, había pasado desapercibido.

El amuleto secreto de Diana

A lo largo de los años, mucho se ha hablado y analizado sobre la “boda del siglo”; sin embargo, a pesar de la meticulosidad de los expertos ante cada segundo de este magno evento, un detalle podría haber pasado desapercibido: un detalle oculto en el velo de la princesa.

Según se reveló recientemente en su diseño, David y Elizabeth Emanuel cosieron un pequeño amuleto bordado en el interior del vestido, el cual era una herradura de oro blanco de 18 quilates con diamantes incrustados, un símbolo tradicional de buena suerte y protección.

El vestido de la princesa Diana llevaba simbolismos ocultos. Getty Images

A pesar de que, a simple vista, este elemento no era visible ni a los asistentes ni a las cámaras, fue un detalle que tenía un valor muy profundo para Diana, pues no solo reflejaba tradición y la carga emocional de un día tan importante; se dice que para la princesa era un símbolo para garantizar la prosperidad el día de la boda.

La importancia de la herradura como símbolo

La herradura ha sido considerada a lo largo de la historia como un talismán contra las energías negativas y un imán para la prosperidad. De acuerdo con las tradiciones y creencias de Reino Unido, así como el testimonio de Sarah McCann, una experta en joyería de lujo, que platicó con The Express, esta figura ha sido utilizada desde el año 969 d.C. Para Diana, quien enfrentaba una nueva etapa llena de incertidumbre, especialmente luego de darse cuenta de que su futuro marido seguía en contacto con Camila Parker, apostar por la inclusión de este símbolo probablemente representaba esperanza y protección, un acto de fe en su propio destino más que una superstición.

Este amuleto no fue el único detalle del icónico diseño. El vestido, que contaba con más de 10 mil perlas cosidas a mano, también escondía un pequeño lazo de tela azul en alusión a la tradición de llevar “algo azul” en la boda.

El vestido de la princesa Diana no solo fue icónico para la industria de la moda de los 80 y el universo de las bodas, fue también el lienzo perfecto para portar de forma discreta elementos cargados de simbolismo para la princesa. Hoy, su vestido continúa siendo una obra de la moda nupcial; también se convirtió en un testimonio del lado más humano y vulnerable de Lady Di, quien, probablemente, tenía la intuición de que su unión no tendría un final feliz.