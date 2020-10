A sus 99 años, Felipe de Edimburgo se niega a ser visto con bastón, pero en su interior refleja un deseo por ver pronto a Archie, su nieto e hijo de Harry y Meghan.

El consorte de la reina Isabel II cumpliría 100 años el 10 de junio del 2021. A Felipe de Edimburgo se le concedió el título de príncipe del Reino Unido en 1957, y aunque en 2017 decidió retirarse de la vida pública, ha dado unas que otras declaraciones que lo siguen sumando al marco colectivo. Pero algo es notorio: al casi siglo de vida, Felipe se sigue negando a usar bastón.

Felipe de Edimburgo: el príncipe consorte que no quiere ser visto con bastón

«Es un hombre orgulloso, no quiere que lo vean con un bastón«, afirmó la biógrafa real, Ingrid Seward, a Vanity Fair. La más reciente biografía de la autora se titula Prince Phillip Revealed: A Man of His Century (octubre, 2020), y aquí mismo habla de la «preocupación por la fragilidad» del hombre de 99 años. Además de ello, se incluyeron los comentarios negativos que Felipe tiene hacia Meghan Markle —«una deshonra para la familia»—.

Al privarse de la vida pública, Felipe ha sabido cuidar de su salud y calidad de vida —por eso, aunque lo requiera o lo use algunas veces, el bastón no será un accesorio a vista desnuda—. La autora menciona que no podría salir con algo que «resalte su edad o posibles problemas de salud», vía Monarquías.

Ingrid añade: «Hace un gran esfuerzo cuando hace actos de presencia y sabe que tiene que lucir lo mejor posible. Esto implicaría varias horas de preparación lenta y levantarse tan temprano como sea necesario para asegurarse de llegar a tiempo».

Isabel y Felipe «tristes» por no ver a Archie, declara Ingrid Seward

El estado de salud de Felipe no estará intacto, pero sí bajo lupa a pesar de los diversos percances que tuvo los últimos años —un traslado al hospital por una «condición preexistente» y un accidente de tráfico—. Y aunque el terreno de las celebraciones aún es volátil, Seward tiene idea de qué sería bueno para animar al consorte: ver a su nieto Archie «lo más pronto posible».

En el medio, Ingrid comentó que «la reina y Felipe están muy tristes de no ver a Archie. Creo que Harry debería asegurarse de que lo vean, y Meghan insistiría en eso». Se sabe que Harry y Meghan regresarán a Reino Unido, pero no para ver a la reina. Sería asistencia a la corte con el caso de la duquesa de Sussex contra el Mail on Sunday.

El primer príncipe de 100 años

Felipe, el patrocinador de diversas organizaciones (WWF y Premios Duque de Edimburgo) sería la primera figura de la realeza en llegar a los 100 años de vida. Amante de la cacería, pero lo tuvo que dejar en 2011 por los peligros con la pistola, y ahora es fanático de la pesca.

Será difícil que el eterno compañero de la reina Isabel II escape del ojo mediático para la máxima celebración a la que espera llegar. Por eso Ingrid reitera que es «fundamental que los duques de Sussex lleven a su hijo la próxima vez que lo visiten».