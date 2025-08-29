Fijan fecha para el juicio de Marius Borg, ¿la princesa Mette-Marit subirá al banquillo a comparecer?

La crisis de la corte en Noruega continúa y vuelve a ponerse bajo el reflector. Marius Borg Høiby, primogénito de la princesa Mette-Marit, deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio que se extenderá por seis semanas y que promete ser uno de los más mediáticos de Noruega.

¿Cuándo será el juicio de Marius Borg Høiby?

Hace tan solo unos días la Fiscalía de Noruega imputó a Marius un total de 32 delitos e hizo de conocimiento público que el juicio se llevaría a cabo durante 2026. Mucho se dijo sobre las posibilidades de comenzar el proceso a mediados de enero, para esperar a que Marius tuviera cumplidos los 29 años de edad; sin embargo, de acuerdo con lo reportado para Nettavisen, las sesiones comenzarían en febrero de 2026, extendiéndose hasta el 13 de marzo: “Se ha reservado un plazo desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo en el Tribunal de Oslo”, confirmó Ellen Holger Andenæs, quien forma parte del equipo de legar de defensa de Marius.

Hasta el momento se estima que el juicio tenga una duración de seis semanas dentro de las cuales se tendrá un día de descanso, dando como resultado un juicio de 24 sesiones en las que Marius y las personas implicadas en el caso darán sus respectivas declaraciones. De acuerdo con la abogada del primogénito de Mette-Marit, se les permitirá presentar testigos propios así como pruebas “si el fiscal no ha reunido todo lo necesario para esclarecer el caso”, compartió Andenæs al mismo medio.

La princesa Mette-Marit aún no sale a dar declaraciones. Getty Images

¿Qué papel podría tener la princesa?

A pesar de que Marius no posee título real ni funciones oficiales, su parentesco con la princesa ha hecho imposible separar la situación de la familia real noruega. Una de las grandes dudas es si Mette-Marit tendrá que declarar en el proceso, y es posible que tanto ella como el príncipe heredero Haakon sean llamados a testificar en caso de que la Fiscalía de Noruega así lo requiera. Sin embargo, gracias a su calidad como madre, la princesa Mette-Marit, podría negarse a testificar, pues es un derecho que le otorga la legislación noruega.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha sido llamado; sin embargo, esta situación añade más tensión a la situación.

La difícil situación de la Casa Real

Haakon ya ha salido a dar algunas declaraciones sobre el caso, donde aseguró que la situación es bastante difícil, que la familia real continuaría con sus labores oficiales y que serán los tribunales quienes lleguen a una decisión.

Recordemos que el pasado 18 de agosto, el joven fue acusado de 32 delitos graves, incluyendo violación. De acuerdo con los reportes, Marius Borg habría violado a cuatro mujeres mientras estaban dormidas y filmado lo acontecido, aunque también cuenta con cargos por agresión a su expareja Nora Haukland.

En caso de ser declarado culpable, Marius Borg estaría enfrentando una condena de 10 años en prisión. Este juicio no solo pondrá a prueba al sistema judicial noruego, sino también la imagen de una de las monarquías que, hasta antes de esto, era de las más discretas de Europa.