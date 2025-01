Genoveva Casanova reveló que estuvo a punto de morir: así fue su impactante relato

Tras meses alejada de la vida pública, en medio de rumores desatados por las fotografías en las que se le vio junto a Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova reapareció en un programa de televisión, en donde habló de un momento muy personal de su vida y que sorprendió a todos.

¿Por qué Genoveva Casanova estuvo a punto de morir?

Fue en El Hormiguero en donde la empresaria y actriz mexicana dio una emotiva entrevista al conductor Pablo Motos y narró el momento en el que estuvo a punto de perder la vida a causa de un tromboembolismo pulmonar en 2023. Un episodio que, según sus palabras, le cambió la vida.

“Me dio un tromboembolismo pulmonar que me causó un derrame en el pulmón, daños en el corazón... Vamos, un infarto pulmonar. Estuve una temporada grave en el hospital”, afirmó. Una situación que la llevó a estar una semana y media en el hospital, aunque duró varios meses en recuperarse.

“Tardé muchísimo en poder empezar a caminar y en empezar a recuperarme físicamente y, también, emocionalmente”, relató. “Psicológicamente, te pega mucho el darte cuenta de que has estado a media hora de morirte. Eso te cambia la perspectiva de muchas cosas”, confesó.

Mientras que su aparición en televisión se debe su participación en el programa de concursos El Desafío, en donde enfrentó momentos de pánico. “Se me quemaron todas las pestañas y las cejas porque en una vuelta se me vino el fuego a la cara”, contó. Sin embargo, debido a su condición de salud, Genoveva no pudo realizar uno de los retos del programa: la apnea.

Aunque este programa de concursos recién se estrenó, fue hace ya varios meses que se llevó a cabo la grabación del mismo. En tanto que su reaparición pública se da a más de un año del escándalo provocado por la publicación de unas fotos de ella junto al entonces Federico de Dinamarca, en noviembre de 2023.

El inesperado comunicado de la Casa Real Danesa tras la aparición de Genoveva Casanova

La Casa Real Danesa emitió un comunicado tras la aparición pública de Genoveva Casanova Getty Images

Desde entonces, Casanova se había mantenido alejada del foco mediático y no había dado ninguna entrevista. Sin embargo, llama la atención que tras esta aparición pública de Genoveva, la Casa Real Danesa emitió un inesperado comunicado en el que informó que Nina Z. Munch-Perrin asumirá el cargo de nueva directora de comunicación a partir del 1 de febrero de 2025.

Nina abajó como editora senior de negocios en ‘Berlingske’ y durante muchos años fue presentadora habitual del programa ’21-TV-Avisen’ de DR, hasta agosto del año pasado, según el mismo texto.