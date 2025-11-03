Ingrid Alexandra de Noruega rompe el silencio y habla del escándalo legal de su hermano Marius Borg Høiby

La familia real de Noruega enfrenta uno de los escándalos más polémicos de su historia, Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit está por enfrentar un juicio donde es acusado de 32 delitos, incluyendo agresión sexual, y aunque la monarquía ha tratado de amtenerse al margen, poco a poco se han visto involucrados.

Recientemente fue la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, quien rompió el silencio y decidió hablar sobre el impacto que ha tenido este conflicto legal en su vida y en la del resto de la familia.

Te podría interesar: Así es la vida universitaria de la princesa Ingrid Alexandra, futura reina de Noruega

Ingrid Alexandra habla de los problemas legales de su hermano Marius Borg Høiby

Mientras que Marius enfrentará su juicio el próximo mes de febrero de 2026, su media hermana, Ingrid Alexandra, habla por primera vez de cómo ha afectado esta polémica a su vida.

Durante una entrevista para el medio noruego NRK, la princesa de 21 años ha revelado que la situación de su hermano ha afectado a toda la familia.

“Por supuesto que es difícil”, declaró la princesa al medio. “Tanto para quienes estamos cerca, para mí como hermana y para mamá y papá. Y, por supuesto, para todos los afectados por el caso”.

Ingrid Alexandra será la segunda mujer monarca de Noruega, aunque la primera en más de 600 años. AFP

Ingrid Alexandra, que actualmente reside en Australia, donde realiza su carrera universitaria, expresó que estar lejos de su familia en este momento, es complicado: “Sí, lo es… No sé si quiero entrar en más detalles”.

Te podría interesar: Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby

Los conflictos legales de Marius Borg Høiby

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega, no es el único miembro de la familia real que ha hablado sobre las graves acusaciones que enfrenta el hijo Mette-Marit, su padrastro y futuro rey, Haakon de Noruega, también ha expresado su pesar por esta situación.

Mette-Marit, incluso ha sido acusada por supuestamente tratar de encubrir las acciones de su hijo Marius, quien podría enfrentar hasta 10 años de presión de ser encontrado en el juicio que comenzará en febrero y terminará hasta marzo de 2026.

