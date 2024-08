¿Irá con Meghan Markle? El Príncipe Harry visitará Nueva York: entérate cuándo y para qué

El príncipe Harry visitará Nueva York durante el próximo mes con el objetivo de promover sus iniciativas filantrópicas, de acuerdo con lo que reveló recientemente la prensa estadounidense. Un acontecimiento que se produce a pocas semanas de haber viajado a Latinoamérica.

Recordemos que hace unas semanas el duque de Sussex y su esposa estuvieron de gira por Colombia durante cuatro días. Lapso en el cual tuvieron diversas actividades y encuentros con organizaciones y representantes de la sociedad civil, y además recorrieron las ciudades de Bogotá, Cartagena y Cali. Por lo que luego de este viaje, el pelirrojo royal ya tiene planeado visitar la ciudad de la Gran Manzana.

¿Por qué el príncipe Harry viajará a Nueva York?

Como ya adelantábamos desde el inicio, el el hermano del príncipe William visitará Nueva York en el mes de septiembre durante la Asamblea General y la Semana del Clima de la ONU, la cual congrega a los líderes de todo el mundo con la finalidad de promocionar sus actividades de mecenazgo y filantrópicas.

El príncipe Harry estará en Nueva York durante la Asamblea General y la Semana del Clima de la ONU que se realiza del 22 al 29 de septiembre Getty Images

Es por ello que bajo este marco, el hijo menor del rey Carlos III preveé “participar en eventos y actividades con organizaciones como African Parks, The HALO Trust, The Diana Award y Travalyst”, además de promocionar la fundación Archewell, que fundó junto con su esposa, de acuerdo con lo que informó el portavoz del pelirrojo royal.

Y ya que sale a relucir el nombre de la exactriz de Suits, hasta el momento, se desconoce si Meghan Markle acompañará o no al duque en este próximo viaje ya que el portavoz no confirmó su presencia en este evento de la ONU, el cual tendrá lugar del 22 al 29 de septiembre.

Por su parte, la Semana del Clima de Nueva York de este año girará en torno a cuatro temas principales: la nueva revolución industrial, la transición de la energía y el transporte, la naturaleza, el sistema de salud y alimentación y el liderazgo y el crecimiento verde.

Al momento no se ha confirmado que Meghan Markle vaya a viajar junto al príncipe Harry a Nueva York Getty Images

Sin embargo, justo en esas fechas también sellevará a cabo el Premio Earthshot, una iniciativa que creó el hermano de Harry, el príncipe William, y que también tiene como finalidad impulsar proyectos que ayuden a limitar el cambio climático.

No obstante, es casi improbable que el duque se dé cita a este evento de su hermano no solo porque en fechas no coincidiría, sino porque además es bien sabido que existe una gran enemistad entre ellos desde hace tiempo y la cual parece no ceder en el corto plazo.