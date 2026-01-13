Kate Middleton prepara su primera visita de Estado donde podría portar esta importante tiara

Kate Middleton arrancó de manera oficial su agenda de eventos oficiales hace tan solo unos días; sin embargo, su próxima aparición podría convertirse en una de las más simbólicas y glamurosas del año. Todo parece apuntar a que el rey Carlos III y la reina Camila estarían preparando su primera visita de Estado del 2026 en marzo, en la que recibirán al presidente de Nigeria en Reino Unido.

A pesar de que el Palacio de Buckingham aún no ha confirmado oficialmente el evento, si este llega a concretarse, se convertiría en la ocasión ideal para que la princesa de Gales asista una vez más al banquete usando una de las emblemáticas tiaras de la realeza.

La visita de Estado de marzo tiene un gran peso diplomático

En general, las visitas de Estado representan uno de los encuentros más importantes dentro de la agenda de la corona británica. El objetivo principal de estas reuniones es fortalecer las relaciones diplomáticas en Reino Unido y otras naciones; es por esta razón que suele incluir diversos actos oficiales que comprenden desde una bienvenida ceremonial, reuniones de índole privada con el monarca, encuentros con líderes políticos y un banquete en el Palacio de Buckingham.

De acuerdo con reportes de “The Sunday Times”, el rey Carlos y la reina Camila estarían dando la bienvenida al presidente de Nigeria el próximo mes de marzo, marcando así la primera visita oficial de este país desde 1989, cuando la reina Isabel II se reunió con Ibrahim Babangida.

La tiara que Kate Middleton podría elegir para el banquete

En los banquetes de Estado, las mujeres de la familia real británica suelen lucir por tradición tiaras históricas, como vimos que la princesa hizo durante las pasadas reuniones con líderes como Emmanuel Macron, Donald Trump o Frank-Walter Steinmeier.

Aunque no existe aún confirmación oficial, expertos en realeza señalan que Kate podría optar por una de las piezas más significativas para la colección real: la tiara Cambridge Lover’s Knot.

Esta joya, que suele estar asociada con la princesa Diana, se ha convertido en años recientes en una de las piezas favoritas de Kate. Su estilo, clásico y elegante, ha sabido cómo encajar de manera perfecta con el perfil de la futura reina consorte. Esta no sería la primera vez que la princesa de Gales apuesta por esta tiara, pues en los banquetes ofrecidos durante 2025, la portó de manera excepcional.

La familia real recibe a Nigeria

A pesar de que la última visita de Estado oficial entre ambas naciones tiene registros de haber ocurrido en 1989, Nigeria ha sido un país presente en la conversación real en los años recientes. En mayo del 2024, el príncipe Harry y Meghan Markle visitaron el país africano por invitación del jefe del Estado Mayor de la Defensa de Nigeria. Aunque este viaje fue de carácter filantrópico, más no oficial, Meghan destacó su conexión personal con Nigeria tras descubrir su ascendencia nigeriana.

A la espera de la confirmación oficial por parte del Palacio de Buckingham de que esta visita de Estado realmente se efectúe en el mes de marzo, Kate Middleton podría volver a deslumbrarnos al portar la tiara Cambridge Lover’s Knot, una pieza que ha sabido adaptarse al estilo de la princesa y que consolida su imagen como futura reina.