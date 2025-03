Kate Middleton tiene esta curiosa opinión sobre el príncipe William, pero su hija Charlotte piensa lo contrario

Hace unas semanas, Kate Middleton confesó no tener ningún problema con la barba del príncipe William. “Esas cosas van y vienen”, dijo la princesa de Gales durante las celebraciones anuales del Día de San Patricio de la Guardia Irlandesa. Por otro lado, se sabe que a la princesa Charlotte no le agradó nada la decisión de su padre de dejarse el vello facial.

Al ser cuestionada sobre la barba de su marido, Kate aseguró que el hecho de que William lleve o no barba depende de si porta o no uniforme.

En los últimos meses el príncipe William se ha dejado la barba GETTY IMAGES

De acuerdo con la crónica del Daily Mail, dirigiéndose a un grupo de militares, la futura reina dijo: “Cada vez que se pone el uniforme dice ‘definitivamente sin barba’”. El mismo medio asegura que la princesa admitió que no estaba segura de cuánto tiempo su marido conservaría el vello facial.

La misma fuente acota que tras las declaraciones de Middleton, un soldado intervino y dijo que creía que personalmente pasaba más tiempo cuidando su barba que afeitándosela.

¿Qué opina la princesa Charlotte de la barba de su padre, el príncipe William?

El príncipe de Gales estrenó su barba en agosto del año pasado, cuando apareció en un clip junto a Kate Middleton felicitando al equipo británico por sus éxitos en los Juegos Olímpicos de París.

Creando conversación sobre su nuevo look, el futuro rey llegó a afirmar en una entrevista que su hija, la princesa Charlotte, de nueve años, “rompió a llorar” cuando lo vio con vello facial por primera vez en el verano de 2024.

La princesa Charlotte no estuvo de acuerdo en el cambio de look de su padre. (Getty Images)

De acuerdo a lo afirmado por el Daily Mail, la pequeña Charlotte estaba tan molesta que William decidió afeitarse, pero luego decidió intentar conquistarla.

El príncipe de Gales dijo entonces: "¡La barba! Bueno, a Charlotte no le gustó la primera vez”.

“La primera vez que me dejé barba, se me saltaron las lágrimas, así que tuve que afeitármela. Y luego me volvió a crecer. Pensé: Espera un segundo, y la convencí de que todo iba a salir bien”, confesó el príncipe de Gales, al contar la reacción que tuvo su pequeña hija ante su nuevo look.

Anteriormente el esposo de Kate Middleton iba completamente afeitado, como la mayoría de los hombres de la familia real británica.Sin embargo, la situación cambió a partir del verano, cuando el príncipe se dispuso a mandar un mensaje de aliento a los deportistas olímpicos, junto con la princesa de Gales, en un video que en pocos minutos se volvió viral gracias a quienes juzgaron el aspecto del royal.

Existen diferentes opiniones respecto a la barba del príncipe William Kensington Royal

¿Qué opinan los seguidores reales sobre el nuevo look con barba del príncipe William?

“Discúlpame, pero William se ve GUAPO con barba”, “la barba está reinando”, son solo algunos de los comentarios que se leen en las fotografías de los últimos eventos del futuro rey, quien al parecer buscaba un cambio radical en su imagen.

Algunos usuarios de redes sociales bromearon acerca de la opinión que Catalina tiene sobre la barba de su esposo. Un usuario escribió X, antes Twitter, que Kate sentía que la barba del Príncipe William tenía “una cuenta regresiva”.

Otra persona opinó: “Algo dice que la presencia o ausencia de esto depende únicamente de su estado de ánimo”.Alguien más fue más allá y afirmó que se daba cuenta de que la princesa Kate no era “fan” del vello facial del príncipe William.

“Me encanta William con barba. No creo que a Catalina le guste, pero debería superarlo. Está claro que William disfruta de tener barba y ella debería apoyar su decisión”, expresó un fanático real en X.