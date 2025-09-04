Kate Middleton y el detalle más adorable para George, Charlotte y Louis al volver a clases

Durante su reciente aparición pública, donde la princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendió con un cambio de look apostando por una melena rubia, la royal aprovechó para robar las miradas con un accesorio muy especial que le gritó al mundo que al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis siempre los lleva con ella.

Un adorable accesorio

El día de hoy, 4 de septiembre, Kate Middleton regresó a sus actividades oficiales luego de un periodo vacacional que abarcó la temporada de verano. La princesa, en compañía de su esposo, el príncipe William, visitó el Museo de Historia Natural y su nuevo look de pelo rubio no fue lo único que llamó la atención de la prensa y el mundo; también lo hizo su atuendo.

Sabemos que Kate se caracteriza por apostar por un estilo sobrio y elegante; sin embargo, el outfit con el que hizo su regreso no hizo más que confirmar el exquisito gusto por la moda de la royal.

Con un saco de textura tweed, el cual lució abierto, permitiendo lucir su camisa blanca impecable, a juego con unos pantalones de vestir de corte cigarette en color verde oscuro y unos zapatos ballerina en color camello, un atuendo con texturas y colores inspirados en el otoño, la princesa presumió de un accesorio especial para sus pequeños hijos.

Sobre su cuello resplandecía una cadena de oro con las tres iniciales de los nombres de los pequeños príncipes: “C”, “L” y “G”, aunque las primeras dos fueron las más visibles, pues la restante se cubrió con el cuello de su camisa.

Kate Middleton lució un tierno accesorio con las iniciales de sus hijos. Chris Jackson/Getty Images

Un regreso a clases muy enternecedor

A pesar de que esta no es la primera vez que Kate hace uso de este tierno accesorio, pues desde 2021 se le ha visto con él y ha recurrido a su uso en más de una ocasión, como en su viaje a Mull e Iona el pasado mes de abril, donde la princesa también dejó ver su collar de la diseñadora Daniella Draper, pieza grabada con las letras de sus pequeños en orden de nacimiento y con gran valor sentimental, que haya elegido esta fecha para volverlo a usar lo hace muy especial, pues coincide con el regreso a clases de sus hijos.

Los tres hijos de William y Kate volvieron a sus actividades académicas el pasado 3 de septiembre a la prestigiosa Escuela Lambrok, donde les espera a los tres un último año lleno de aventuras antes de que el mayor de ellos, el príncipe George, concluya su paso por la institución una vez cumplidos los 13 años, es decir, el verano que viene.

El regreso a clases de George, Charlotte y Louis no solo marca un nuevo capítulo académico en sus vidas, sino que también coincidió con una muestra entrañable del amor maternal que Kate Middleton profesa por sus pequeños hijos, reafirmando su imagen como madre presente, cercana y cariñosa, una figura que, si miramos con ojos de nostalgia, nos recuerda a la anterior princesa de Gales.