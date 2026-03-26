Kate Middleton y el look con guiño al príncipe William en evento de la nueva arzobispa de Canterbury

Si algo sabe hacer Kate Middleton es comunicar sin decir una sola palabra y esta vez lo volvió a lograr con un look lleno de intención durante un evento histórico: la instalación de la nueva arzobispa de Canterbury. Un outfit elegante, clásico… y con un detalle que no pasó desapercibido.

Un look elegante con un mensaje oculto

Durante la ceremonia en la Catedral de Canterbury, donde Sarah Mullally fue oficialmente instalada como la primera mujer en ocupar este cargo, Kate apareció junto al Prince William con un estilismo impecable. La princesa eligió un abrigo estructurado en tonos gris, negro y blanco con un estampado muy específico: el “Prince of Wales check”, un clásico patrón británico con mucha historia.

El estampado “Prince of Wales” no solo es elegante, también está profundamente ligado a la historia de la monarquía británica. De hecho, ha sido utilizado durante generaciones por figuras reales como una forma de representar el título heredero al trono.

Por eso, que Kate lo lleve en un evento tan importante no es solo cuestión de estilo. Es una forma sutil de apoyar y reforzar el papel institucional de William, quien además asistió en representación del rey Carlos III durante la ceremonia.

Más allá del simbolismo, el look de Kate también es una masterclass de elegancia, pues combinó el abrigo con un sombrero estructurado en tonos coordinados y accesorios discretos, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.