Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Kate Middleton y el look con guiño al príncipe William en evento de la nueva arzobispa de Canterbury

Si hay algo que amamos de la princesa de Gales es que siempre logra elevar lo clásico con pequeños detalles llenos de significado.

Marzo 25, 2026 • 
Karen Luna
Installation Of Sarah Mullally As The 106th Archbishop Of Canterbury

Kate Middleton y el look con guiño al príncipe William en evento de la nueva arzobispa de Canterbury

Getty Images

Si algo sabe hacer Kate Middleton es comunicar sin decir una sola palabra y esta vez lo volvió a lograr con un look lleno de intención durante un evento histórico: la instalación de la nueva arzobispa de Canterbury. Un outfit elegante, clásico… y con un detalle que no pasó desapercibido.

Un look elegante con un mensaje oculto

Durante la ceremonia en la Catedral de Canterbury, donde Sarah Mullally fue oficialmente instalada como la primera mujer en ocupar este cargo, Kate apareció junto al Prince William con un estilismo impecable. La princesa eligió un abrigo estructurado en tonos gris, negro y blanco con un estampado muy específico: el “Prince of Wales check”, un clásico patrón británico con mucha historia.

El estampado “Prince of Wales” no solo es elegante, también está profundamente ligado a la historia de la monarquía británica. De hecho, ha sido utilizado durante generaciones por figuras reales como una forma de representar el título heredero al trono.

Por eso, que Kate lo lleve en un evento tan importante no es solo cuestión de estilo. Es una forma sutil de apoyar y reforzar el papel institucional de William, quien además asistió en representación del rey Carlos III durante la ceremonia.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
Con sombrero y plumas: el glamuroso outfit con el que Kate Middleton hizo su aparición pública en Escocia
Agosto 26, 2024
 · 
Emma Duarte
El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catalina, duquesa de Cambridge, asisten al servicio dominical en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham el 5 de enero de 2020 en King's Lynn, Inglaterra..jpg
Realeza
El significado de la reaparición de Kate Middleton, junto al príncipe William, en Balmoral
Agosto 25, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Más allá del simbolismo, el look de Kate también es una masterclass de elegancia, pues combinó el abrigo con un sombrero estructurado en tonos coordinados y accesorios discretos, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

kate middleton William Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Corte midi flick
Belleza
6 cortes bob que rejuvenecen tu look: elige el que más te favorezca
Marzo 25, 2026
 · 
Karen Luna
Diseños de uñas almendradas estilo agua de rosas
Belleza
Uñas sencillas: 10 diseños de tulipanes, los favoritos de Pinterest para primavera
Marzo 25, 2026
 · 
Karen Luna
83rd Annual Golden Globes - Arrivals
Belleza
Miley Cyrus vuelve al rubio de Hannah Montana que todas queremos llevar esta primavera
Marzo 25, 2026
 · 
Karen Luna
La enfermedad de Mette-Marit
Realeza
¿Ya olvidó el escándalo con Epstein? Mette-Marit aparece por sorpresa en la recepción de los reyes belgas
Marzo 25, 2026
 · 
Karen Luna