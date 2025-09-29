Kate Middleton y William imponen esta regla en su nuevo hogar despertando la molestia de los vecinos

Kate Middleton y el príncipe William se preparan para trasladarse a Forest Lodge, su nueva residencia en Windsor Great Park, y el que, de acuerdo con los expertos, será su hogar para toda la vida. Con el cambio de residencia, los príncipes de Gales han implementado nuevas reglas en su hogar, una de las más comentadas por los medios ingleses es la que indica que no contarán con staff interno viviendo dentro de la casa principal.

Sin embargo, esta, aunque llamó la atención de la prensa internacional, no es la más llamativa. Recientemente, los vecinos de la zona han indicado que, con la llegada de Kate y William, ellos también tendrán que adaptarse a nuevas reglas.

Medidas de seguridad en el hogar

Hace unas semanas, los reportes sobre remodelación en el nuevo hogar de los príncipes de Gales continuaban. Se informaba que la propiedad estaba siendo adaptada para brindar y garantizar la privacidad y protección de la familia.

En aquel entonces, las reformas incluían la plantación de árboles y la construcción de muros que impidieran ver hacia dentro de la propiedad, algo totalmente comprensible, sin embargo, los vecinos de la zona han demostrado inconformidad sobre algunas nuevas “prohibiciones” a las que se tendrán que adaptar una vez que Kate, William y los pequeños, George, Charlotte y Louis lleguen al nuevo hogar.

Los príncipes y las nuevas “prohibiciones”

De acuerdo con reportes de medios británicos, así como de vecino de la zona, los príncipes de Gales habrían establecido una “zona de exclusión”, la cual es una área vetada de 3,7 kilómetros y 61 hectáreas a la cual no se puede acercar a menos que se desea ser arrestado por las fuerzas de seguridad de los príncipes.

Una ley ampara y protege el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William. Getty Archivo

Esta regla entró en vigor el pasado domingo y aunque fue dictada el pasado 4 de septiembre y presentada ante el Parlamento tan solo cuatro días después, los vecinos de la zona fueron recientemente notificados, despertando en ellos el descontento de que, de la noche a la mañana, tengan prohibido transitar por la zona.

La valla protectora

Según informa “The Times”, los locatarios habrían sido notificados de esta decisión hace tan solo una semana, afectando principalmente a aquellos que tienen animales de compañía que requieren pasea diario y a los usuarios de un estacionamiento de pago instalado en la zona. “Muchos de nosotros llevamos 20 años paseando aquí a nuestros perros, pagamos cada año para el mantenimiento del parque, pero ya no vamos a poder usar parte de él”, confesaba una vecina afectada a “The Sun”.

Los vecinos han expresado su descontento, pues, indican que comprenden que los príncipes requieren de privacidad, sin embargo, la forma en la que fueron “avisados” no fue la correcta. Ante esta evidente molestia, las remodelaciones en Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y William, continúan, incluyendo la construcción de una valla de madera que aísla gran parte del que era un parque y ahora mantienen alejados a los vecinos con letreros de “mantenerse alejados”, respetando así la Ley de Delincuencia Organizada Grave y Policía del 2025 donde indica que las tierras pertenecientes a la Corona, al rey y su heredero deben estar protegidas.