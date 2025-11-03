Kate Middleton y William llegan a Forest Lodge: los Gales celebraron su mudanza en un pub

La mudanza de los príncipes de Gales avanza a ritmo acelerado. Kate Middleton y William ya se instalaron en Forest Lodge, su nuevo hogar en Windsor Great Park, y quisieron marcar este comienzo con un gesto muy significativo para las personas que hicieron posible este cambio: organizaron una reunión privada en un pub británico clásico para agradecer personalmente a quienes lograron adelantar la fecha de entrega de la residencia.

Kate y Williams celebran su mudanza en un pub

De acuerdo con reportes de la prensa británica, la pareja celebró en “The York Club”, un club exclusivo dentro del área de Windsor que funciona como para residentes y personal vinculado a la corona. Desde ahí, William y Kate no solo convivieron con el equipo de construcción, sino que incluso sirvieron bebidas y alimentos como forma de agradecimiento por el esfuerzo de quienes trabajaron para que la familia pudiera mudarse antes de lo previsto.

Una mudanza que se adelantó

Originalmente, la mudanza desde Adelaide Cottage estaba pensada para realizarse antes de Navidad; sin embargo, el equipo de trabajo logró acelerar los tiempos para que la familia pudiera estar instalada antes del 5 de noviembre en su nuevo hogar, justo antes de la tradicional Noche de Guy Fawkes, una de las celebraciones más emblemáticas del Reino Unido que conmemora el fracaso de la Conspiración de la Pólvora de 1605. El objetivo: empezar una nueva etapa desde una fecha simbólica, justo antes de que comenzara la temporada festiva, por lo que los príncipes aprovecharon las vacaciones escolares de otoño de George, Charlotte y Louis para que el cambio no interrumpiera su vida académica.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

Forest Lodge, el hogar definitivo de los futuros reyes

Esta nueva propiedad se perfila como la residencia principal y a largo plazo de los príncipes de Gales, incluso en la etapa en la que William ascienda al trono. Forest Lodge, al ser una mansión gregoriana de ocho habitaciones, ofrece más espacio, privacidad y la sensación de un nuevo comienzo.

Recordemos que los últimos años han sido emocionalmente complejos para la familia, especialmente tras la muerte de la reina Isabel II Y los diagnósticos de cáncer del rey Carlos III y la propia princesa Kate. Es por ello que Forest Lodge se entiende no solo como un cambio de dirección, sino como un cambio de ciclo, un capítulo nuevo al cual le dieron la bienvenida con el pie derecho: agradeciendo a quienes lo hicieron posible con su trabajo.

Esta mudanza no solo es un refresh, es una nueva etapa en la que Kate Middleton y William seguramente desean encontrar tranquilidad y un hogar que les permita mantener a sus hijos en un ambiente seguro y privado; un descanso mental luego de la drenada energética que ha sacudido en los últimos años a los príncipes y a la familia real británica en general tras el escándalo del príncipe Andrés y su reciente renuncia a los títulos reales, situación que ha puesto sobre manera la atención mediática en todos los miembros de la realeza.

Que el primer brindis de bienvenida y comienzo lo hayan dado en un pub, con el equipo técnico, habla mucho sobre la calidad humana de Kate y William.