La curiosa historia de por qué la familia de Camilla Parker la llama “Lorraine”

Detrás de todas las formalidades y títulos reales que rodean a Los Windsor, siempre existen destellos de alegría y espontaneidad en la convivencia familiar, tal y como lo han demostrado algunos de sus miembros, como el príncipe William y su esposa Kate Middleton, quienes han confesado en varias entrevistas los tiernos apodos con los que llaman a sus tres pequeños hijos.

Además de los curiosos apodos de los príncipes George, Charlotte y Louis, se han descubierto otros tantos de los designios con los que son llamados otros miembros de la Familia Real, como el príncipe William, quien es llamado por Mike Tindall como “One Pint Willy”; o la reina Camilla, quien es llamada por sus nietos como “Gaga”.

Además del ya mencionado, recientemente se ha revelado otro de los misteriosos apodos de la reina consorte, el cual no tiene nada contento a su esposo, pues es algo irreverente.

Camilla Parker y su hija Laura Lopes Getty Images

“Lorraine”, el otro apodo de la reina Camilla Parker

De acuerdo al libro “The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, recientemente lanzado por el biógrafo real Robert Hardman, antes de que Camilla fuera oficialmente una reina, su familia solía bromear sobre su próximo designio real, por lo que le adjudicaron el apodo de “Lorraine”, basado en una obra de teatro sobre “La Reine”, que en francés significa ” la reina”.

Según un reporte del Daily Mail, a Camilla le pareció muy divertido el apodo, mientras que al entonces príncipe Carlos, simplemente no le hizo gracia.

La reina Camilla Parker es descrita por muchos de sus seres cercanos como “ocurrente” e “hilarante” Facebook

¿Cómo es tratada Camilla Parker en su familia tras su coronación?

Ahora que realmente Parker Bowles ha logrado convertirse en la legítima monarca de Inglaterra, su familia cuenta que le cuesta trabajo mantener una actitud solemne con ella.

“Es muy difícil inclinarse ante ella y ¿llamarla Su Majestad? No puedo hacerlo”, indica la hermana de Camilla, Annabel Elliot, en una entrevista para el libro de Hardman en la que también cuenta que el nuevo título real de Parker les resulta a sus familiares “totalmente surrealista”.

Finalmente, Camilla Parker sí llegó a convertirse en reina, tras la muerte de Isabel II Anwar Hussein/Getty Images

“Hay bastante irreverencia: Para nosotros no eres la reina’, etcétera”, añade Elliot, quien además califica su hermana como alguien muy “pragmática” y como una “madre y abuela increíble”.

En el libro también se incluyen entrevistas con el primer ministro británico Rishi Sunak, quien también se atrevió a hablar de la reina Camilla, calificándola como “hilarante”.

“Durante la cena fue difícil tratar de mantener el volumen bajo, porque nos estábamos divirtiendo mucho”, precisó el ministro sobre un fin de semana que pasó con Carlos y Camilla en Balmoral.