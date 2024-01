¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron terminar su batalla contra la prensa británica?

Con tan solo 22 días del 2024 transcurridos, parece ser que este será un año lleno de sorpresas para el príncipe Harry y probablemente un periodo matizado con algunas conciliaciones, ya que, además de ya haber protagonizado su primera aparición pública, se ha dado a conocer que la batalla legal que había emprendido en contra de la Associated Newspapers Limited (ANL) y el “Mail on Sunday” ha terminado.

Fue en febrero de 2022 cuando el tabloide dominical publicó con información de la ANL un artículo en el que se afirmaba que el duque de Sussex había intentado mantener en secreto su petición de obtener protección policial cuando se encontrara en Reino Unido, solicitud que va en contra de los derechos que perdió cuando decidió comenzar una vida de exilio en 2020, junto su esposa Meghan Markle, en Montecito, California.

Ofendido y argumentando que la información había sido obtenida de forma ilegal, el pelirrojo royal había demandado el texto periodístico porque éste pretendía revelar, en términos sensacionalistas, sus intenciones.

Días antes de presentar nuevas pruebas, el príncipe Harry retira su demanda contra ANL Getty Images

El príncipe Harry retira la demanda en contra del “Mail on Sunday”

De acuerdo a la agencia de información Reuters, quienes han recabado las declaraciones del portavoz oficial del menor de los hijos de Carlos III, se ha retirado la demanda poco antes del límite que había ordenado la Justicia para que el duque presentase los documentos legales relacionados con el caso.

El portavoz del duque, menciona ante la agencia que la decisión de su representado se ha motivado porque tanto él como Markle “prefieren centrarse en la seguridad de su familia y en su caso contra el Gobierno británico por su decisión de no proporcionarle seguridad cuando se encuentra en el Reino Unido”, en lugar de un desgaste legal contra la prensa.

El príncipe Harry actualmente tiene que pagar por seguridad privada cuando visita el Reino Unido Toby Melville - Pool/Getty Images

A su vez, la decisión de conciliación de Harry viene influenciada por el hecho de que sí la denuncia por difamación se mantenía en pie, “daría una plataforma continua a las afirmaciones falsas del Mail“, según lo declarado por el portavoz.

También cabe mencionar que el fallo en contra o a favor del “Mail on Sunday” se había retrasado, después de que el pasado mes de diciembre, el juez solcitara a al royal la presentación de documentos probatorios ante el Tribunal Superior de Londres para sostener su denuncia, acto del que ya no será responsable y del que no se sabe exactamente a cuanto ascenderá el gasto por abogados que esta acción conlleva.

Lo cierto es que probablemente el ex príncipe tal vez se encuentre desmotivado tras fallos en su contra anteriores como el sucedido en el mismo caso a finales del año pasado, cuando tuvo que pagar a la justicia británica $60 mil dólares 780 antes del 29 de diciembre por las acusaciones contra el ANL.