¿Por qué Kate Middleton no acompañó al príncipe William en los últimos días de Isabel II?

Es bien conocido el pasaje en la historia de los Windsor que revela que el rey Carlos III fue el encargado de hacer saber a su hijo menor Harry que su abuela había fallecido, aquel 8 de septiembre de 2022, comunicándose también una cálida invitación a vivir el duelo en familia, pero con una condición: debía acudir sin Meghan Markle.

“Dijo que yo era bienvenido en Balmoral, pero que no la quería... a ella. Comenzó a exponer su razón, lo cual era absurdo e irrespetuoso, y yo no lo toleraba. Nunca hables de mi esposa de esa manera.”, relata el príncipe Harry en sus memorias, recordando el momento en el que se enteró que tampoco Kate Middleton estaría presente en el funeral de Isabel II.

Ahora, a más de un año de haberse lanzado el material autobiográfico del duque de Sussex, sale a la luz un nuevo libro, esta vez publicado por el biógrafo real Robert Hardman, en el que revela la verdadera razón por la que Kate no acompañó a su esposo, el príncipe William, en los últimos momentos de vida de la reina.

La princesa de Gales no estuvo presente en el lecho de muerte de la reina Isabel II, revela un experto real

La verdadera razón por la que Kate Middleton no estuvo junto a William el día que murió la reina

El material bibliográfico titulado “The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, el cual se publicó el jueves 18 de enero, cuenta varios de los acontecimientos que rodearon la muerte de la reina Isabel, entre ellos la razón de la ausencia de Kate en Balmoral durante las últimas horas de la reina y también algunas de las anécdotas que acompañaron el lecho de Isabel.

Hardman revela que mientras William, de entonces 40 años, se apresuraba para estar al lado de la reina en su lecho de muerte, después de que los médicos anunciaran que estaban “preocupados” por su salud, Kate prefirió quedarse en casa, cuidando a sus pequeños hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño Louis, quien en ese entonces era solo un bebé de dos años de edad.

Kate Middleton optó por quedarse en casa con sus hijos, mientras su padre estaba ausente despidiendo a la reina @princeandprincessofwales

El biógrafo justifica la elección de Kate de no acompañar a su esposo en un momento tan difícil precisando que en ese entonces se suscita el comienzo de un nuevo semestre en una nueva escuela para los tres pequeños príncipes de Gales, por lo que responsablemente Middleton decidió que uno de los padres debería estar con los niños en un día tan importante.