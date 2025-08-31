La historia detrás del polémico vestido transparente de Kate Middleton que conquistó al príncipe William

Hoy en día, Kate Middleton es conocida como la princesa de Gales y es uno de los miembros de la realeza más queridos y respetados por el pueblo; sin embargo, hubo una época en la que fue una simple estudiante de la Universidad St. Andrews en Escocia, donde conoció y se enamoró del príncipe William.

La joven Kate terminó por conquistar a William cuando apareció en una pasarela benéfica con un atrevido vestido transparente, que se ha convertido en todo un icono de la moda por el impacto que causó en el heredero al trono.

Historia del vestido transparente e Kate Middleton

Fue en el 2002 cuando Kate tuvo su momento como modelo de pasarela, durante un evento de beneficencia de la universidad en la que estudiaban.

El modelo que desfiló causó polémica, pues se trató de un vestido de encaje transparente hasta la rodilla, con un panel turquesa en contraste en el área del busto y un ribete azul en el bajo de la falda.

Kate combinó el vestido con ropa interior en color negro y tacones del mismo color, para el look optó por llevar el cabello rizado en espiral, una tendencia típica de los años 2000, que acompañó con un maquillaje de ojos ahumados y mejillas rosadas.

El vestido transparente de Kate fue diseñado por su compañera de estudios Charlotte Todd, quien había estado estudiando para obtener una licenciatura en Moda y Textiles en la Universidad del Oeste de Inglaterra, y creó la prenda para un proyecto apropiadamente titulado ‘El arte de la seducción’.

“Todos dicen que el desfile de moda fue el inicio del romance, así que una pequeña parte de mí siempre será parte de la historia de la realeza”, declaró Todd a la revista People . “¡Es una locura!”

¿Cómo reaccionó el príncipe William al ver a Kate Middleton con vestido transparente en la pasarela?

De acuerdo con el medio The Mirror, el príncipe William pagó 200 euros para conseguir su entrada en primera fila para el desfile.

En ese momento, Kate y William ya se conocían pero solo eran amigos, hasta que el príncipe vio a su compañera desfilando con ese provocativo vestido. Se dice que William le dijo a su amigo: “¡Guau, Kate está buenísima!”.

Este desfile cambió sus vidas para siempre, pues después de ese momento, William comenzó a cortejar a Kate. El vestido que solo costó 30 libras para su confección, más tarde se subastó en 78 mil libras.

