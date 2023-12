La impactante razón por la que Sarah Ferguson no asistía a la Navidad de los Windsor desde 1991

El pasado 25 de diciembre se celebró la segunda Navidad como rey de Carlos III y su primera Nochebuena ostentando oficialmente la corona inglesa, lo cual le permitió derrocar algunas de las arraigadas costumbres impuestas por su fallecida madre, Isabel II, quien era asidua a apegarse a sus propios protocolos, sin importar que estos supusieran el distanciamiento familiar.

Este año, siguiendo con su propósito de renovar la imagen de la monarquía, el rey decidió imponer nuevas tradiciones para la familia Windsor, entre las cuales destaca el adorno festivo y natural de su típico discurso navideño, el cambio en el menú de la cena y, por supuesto, la adhesión de nuevos miembros invitados a la celebración.

Entre quienes se sumaron a vivir las festividades al lado de los Windsor se encuentran los hijos y nietos de Camilla Parker, quienes no solían ser recibidos en la finca de Sandringham por orden de Isabel. También sorprendió el retorno del príncipe Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson, quien no se sentaba a celebrar la Navidad con la Familia Real desde 1991.

La familia real británica se reunió casi completa este año para vivir la Navidad Getty Images

¿Por qué Sarah Ferguson dejó de asistir a la Navidad de Los Windsor?

Andrés de York y Sarah Ferguson contrajeron matrimonio en 1986 y subsecuentemente la pareja participó en todas las navidades celebradas en Norfolk hasta 1991, año previo a su separación, la cual se originó a partir de toda una serie de desavenencias.

Cabe destacar que, contrario a lo que podría pensarse, la separación entre el royal y Ferguson se suscitó en términos amistosos. Sin embargo, un fuerte escándalo fue el que le cerró definitivamente las puertas del palacio a Sarah por más de 30 años.

La impactante razón por la cual la duquesa de York vivió su última navidad real hace tres décadas, aún al lado de Lady Di, sin poder a volver a repetir su aparición en Sandringham los años subsecuentes, tiene que ver con la mancha en la reputación que Sarah, la cual se suscitó a partir de que antes de firmar su divorcio se le viera saliendo con varios hombres y de luego de que el Daily Mirror publicara en portada una foto suya en topless, mientras uno de sus amantes le lamia los pies.

La foto del escándalo de Sarah Ferguson Daily Mirror

Carlos III perdona a Andrés de York y Sarah Ferguson

Procurando proyectar una imagen amable y conciliadora, Carlos III decidió invitar este año a su hermano “la oveja negra”, a Sarah Ferguson y a las hijas de ambos: Beatriz y Eugenia de York.

Con este acto, el monarca parece haberle perdonado a su hermano el escándalo que protagonizó por haber tenido incidencia en una red de tráfico de personas y a su excuñada el desatino que tuvo en 1992.