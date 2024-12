La inesperada reacción del rey Juan Carlos tras la polémica entrevista de Bárbara Rey

La reciente entrevista de Bárbara Rey en televisión, en la que realizó sorprendentes revelaciones sobre su relación con el rey Juan Carlos, ha causado un enorme revuelo mediático. Es por ello que, ahora, nueva información sugiere que el emérito habría reaccionado a este hecho con una tajante decisión.

Esta conversación que ofreció la exvedette forma parte del especial Bárbara Rey, mi verdad, emitido en el programa ‘Este Viernes’ de Mediaset, la artista habló como nunca antes sobre su romance con el exmonarca, desde cómo se conocieron hasta detalles de sus encuentros sexuales.

Es por ello que ahora la revista Semana ha revelado que presuntas “fuentes de toda solvencia” habrían señalado que “aunque a don Juan Carlos le importan poco que Bárbara Rey se siente a hablar” en televisión, “tampoco permitirá que diga cualquier cosa que no sea verdad, que no corresponda decir o que se le acuse de cosas que puedan poner en entredicho su responsabilidad como Jefe de Estado”.

El rey Juan Carlos habría mandado a pedir a sus abogados que revisen a detalle la entrevista que dio Bárbara Rey Qian Jun/MB Media/Getty Images

La misma fuente también señaló que ante esta situación, el padre de Fellipe VI habría dado instrucciones “para que un bufete de abogados de España viera y analizara cada cosa que cuenta en la entrevista por si tuviera que interponer alguna demanda”. Además que la citada revista aseguró que “el Rey no se quedará de brazos cruzados si piensa que se han traspasado líneas rojas”.

¿Qué dijo Bárbara Rey sobre el rey Juan Carlos?

En la plática televisiva, Bárbara contó que antes de tener su primera cita, durante un mes sostuvieron llamadas telefónicas. Incluso, señaló que el rey le llegó a dar el número de teléfono del Palacio de la Zarzuela. Luego, se vieron en este recinto real y contó que antes de irse de ahí, Juan Carlos le regaló “un medallón con todos los signos del Zodiaco”, pero le pidió que no se lopusiera porque la reina Sofía lo reconocería. “Cuando nos despedimos me dio un beso en la boca y me quedé un poco así, cortada”, señaló.

También Bárbara reveló que sus encuentros sexuales con el exmonarca eran “fríos” y que, incluso, le llegó a dar dinero por ello. “Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla. Me trató como una puta”, añadió. “Lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso”, refutó.

Por si fuera poco, la artista contó que tenía una sequía laboral en aquella época y a ello lo achacó a la reina Sofía, ya que Bárbara acusó que tras terminar con Juan Carlos, no lograba conseguir trabajo en los medios a causa del monarca.

Asimismo, Bárbara confesó que este situación la obligó a pedirle dinero al rey. “Me dijo que me daría 100 millones de pesetas (600.000 euros) para pagar del todo la casa y para tener un cierto desahogo, montar un negocio, etc.”. De ahí que, según su relato, Manolo Prado Colón de Carvajal, quien era mano derecha de Juan Carlos le ingresó 25 millones de pesetas en un banco de Suiza, aunque no le dieron el resto.