La ingeniosa manera en que Meghan Markle respondió a las críticas

Fue el pasado 4 de marzo cuando por fin vio la luz el nuevo programa de cocina y estilo de vida de Meghan Markle, titulado “With Love, Meghan”. A partir de ese momento, las críticas no han dejado de tocar a la puerta de la duquesa de Sussex, quien por algunos años se mantuvo lejos de las pantallas.

Amanda Hirsch, presentadora del podcast Not Skinny But Not Fat, fue uno de los personajes que más ferozmente se había atrevido a criticar a la esposa del príncipe Harry ante el estreno de su show en Netflix. Sin embargo, la influencer tuvo que retractarse tras recibir la réplica de Meghan.

Amanda Hirsch había dicho que tenía miedo por Meghan Markle @notskinnybutnotfat

Hirsh había expresado a través de redes sociales que “tenía miedo por Meghan”, a lo que la duquesa contestó por medio de una carta escrita a mano. “Querida Amanda, supe que tenías miedo. ¡Tranquila! Esta es la parte divertida: disfrutemosla”, dijo Markle a la podcaster de su puño y letra, según lo publicado por Amanda en su cuenta de Instagram.

Hirsh compartió con orgullo la carta que recibió de la duquesa de Sussex, titulando a la publicación: “OH MI DUQUESA”.

La podcaster compartió más sobre el significado de su comentario original en sus Historias de Instagram. "¿Recuerdan que dije que tenía miedo del nuevo programa de Meghan y del posible odio que recibiría porque, por alguna razón, la gente quiere odiarla por todo?”, preguntó a sus seguidores .

En una historia posterior que muestra la carta, Hirsch dijo que Meghan ahora tiene una nueva “fan de por vida”.

Amanda Hirsch mostró en Instagram la carta que le hizo llegar Meghan Markle @notskinnybutnotfat

“Como, obviamente sucedería, enmarcaré esto”, escribió Hirsch . “Más que temblando. Más que dando vueltas. ¿Olí el papel? ¡Sí! ¿Quiero mi propio monograma? Sí. Estoy completamente atónito y obsesionado. ¡Joder! ¡SÍ!”, añadió la también influencer, demostrando qué tan emocionada estaba por la creativa respuesta que recibió por parte del ex miembro de la realeza.

Otras influencers calificaron el nuevo programa de Meghan Markle como “horrible”

Amanda Hirsch no es la única creadora de contenido que se atrevió a comentar acerca de “With Love, Meghan”, sino que también figuras como la cantante Kerry Katona tomaron la decisión de opinar.

Katona calificó el programa de Meghan como “horrible”, en un artículo para la revista New. “Intenté ver la nueva serie de Meghan en Netflix, With Love, Meghan, esta semana, y no pude aguantar más de cinco minutos. Para ser sincera, me pareció horrible”, escribió la estrella.

Por el momento no ha habido ninguna réplica de Meghan Markle al respecto de ese pronunciamiento, sin embargo, por el momento no se descarta que la duquesa opte por mandarle a Katona una carta escrita a mano, tal y como la que le hizo llegar a Amanda Hirsch.