Meghan Markle lanzó este tierno guiño a Isabel II en redes sociales (y pocos lo notaron)

Tras su regreso a Instagram, Meghan Markle permanece activa en redes sociales con el fin de hacer promoción a su recientemente estrenada serie de Netflix, titulada “With Love, Meghan”. Tanto ha sido el afán de la duquesa de Sussex por reforzar su afición por la cocina que incluso se atrevió a lanzar un tierno guiño a la reina Isabel II en una de sus recetas.

Fue el pasado 17 de marzo cuando, a propósito del Día de San Patricio, Meghan decidió compartir con sus seguidores el especial desayuno que preparó para su familia. En el video de la preparación, la duquesa mostró todo el proceso para preparar unos waffles con una mezcla en color verde, color icónico de la celebración irlandesa. Se dice que dicha receta pudo haber sido efectuada en un electrodoméstico obsequiado por la mismísima reina a su bisnieto, el príncipe Archie.

De acuerdo con la revista Hello!, el esposo de Meghan, el príncipe Harry, contó en una conversación con James Corden en 2021, que su abuela, la reina Isabel II, les preguntó a él y a Markle qué regalo quería el pequeño Archie de Navidad, a lo que Meghan respondió que una wafflera. “Nos envió una para Archie. Así que, para desayunar, ‘Meg’ prepara una deliciosa mezcla orgánica y a Archie le encanta”, dijo Harry en esa ocasión.

“Así que podría ser que Meghan haya preparado sus waffles orgánicos con el electrodoméstico que la reina Isabel le obsequió a Archie en una de las pasadas Navidades”, relata el medio citado.

Sobre el desayuno especial por el Día de San Patricio que Meghan preparó a sus dos pequeños hijos, Archie y Lilibet, cabe también destacar su novedoso emplatado, el cual consistió en una decoración de fresas, moras, kiwis y crema batida. Y para acompañarlos preparó una bebida verde, que probablemente era de matcha con alguna bebida vegetal.

La polémica de los waffles verdes de Meghan Markle

De acuerdo con el diario The Mirror, los fanáticos reales más observadores detectaron un curioso detalle en el desayuno temático de la duquesa de Sussex.

Los seguidores de Meghan detectaron que los waffles servidos por la ex actriz no tienen el mismo patrón que la waflera que usaba. “La waflera de Meghan tiene surcos profundos para que cada waffle se pueda dividir en cuatro. Pero los fans de la realeza notaron que sus waffles no tenían surcos y eran planos”, señala el medio.

Sin embargo, varios fans no tardaron en defender a la californiana y ofrecieron en redes sociales una explicación respecto a la supuesta falsificación. “Un partidario sugirió que podría haber usado dos planchas diferentes: una para hacer gofres para los niños y otra para ella y el príncipe Harry”, acota The Mirror.