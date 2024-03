La misteriosa cuenta pendiente que Letizia Ortiz tiene con la familia de Felipe VI

El 2023 fue un año que culminó de manera lastimosa para la reina Letizia Ortiz, ya que la reaparición de su ex cuñado, Jaime de Burgo, puso en entredicho la reputación de todos los miembros de la Casa Real Española, ya que no dejaron de publicarse artículos en los que se señalaba que las declaraciones del ex marido de Telma Ortiz habían sido orquestadas los Borbón, quienes tenían por objetivo expulsar a la ex periodista de Zarzuela.

De hecho, tras las confesiones de Del Burgo, en las que señaló que había mantenido una relación extramarital con Doña Letizia, fue al rey emérito Juan Carlos I a quien se le señaló en primera instancia de querer perjudicar la reputación de su nuera. Aunque, más tarde también salieron a la luz teorías que señalaban a la reina Sofía de Grecia y las infantas Elena y Cristina como las culpables del regreso del némesis de Ortiz Rocasolano.

Sin embargo, hoy, a meses de haberse generado el revuelo sobre el posible divorcio de los reyes de España, se han visto claros avistamientos de reconciliación de Letizia con la familia de Felipe VI, disipando algunos rumores sobre la enemistad dentro del reino asturiano, aunque aún quedaría pendiente una cuenta por parte de la madre de la heredera al trono.

La reina Letizia Ortiz se reencontró recientemente con su suegro en Windsor Getty Images

La reconciliación de Letizia Ortiz con su familia política

Recientemente los seguidores de la Casa Real española han podido ser testigos de cómo el reino ha puesto en marcha una estrategia para aparentar que todas las diferencias entre Letizia Ortiz y la familia de su marido se han disipado casi por completo.

Por ejemplo, el pasado mes de diciembre se le pudo ver a toda la Familia Real reunida en el lujoso restaurante Pabú en Madrid con motivo del cumpleaños número 60 de la infanta Elena.

Los Borbón se reunieron en diciembre pasado para celebrar el cumpleaños de la infanta Elena Getty Images

Letizia Ortiz se vio contenta en la celebración del cumpleaños 60 de su cuñada, pero no se tomó una foto con ella Getty Images

También recientemente se ha podido observar la convergencia de Letizia Ortiz con los Borbón en el homenaje celebrado en Windsor en memoria de Constantino de Grecia -el último rey de los helenos y hermano de Doña Sofía-, evento en el que incluso el rey emérito Juan Carlos se sentó al lado de la esposa de su hijo, lo cual fue interpretado por muchos como un signo de que la rivalidad nuera-suegro había por fin terminado.

La cuenta pendiente de Letizia Ortiz con los Borbón

Sin embargo, a pesar de estas reuniones y los gestos de cercanía entre la esposa de Felipe VI y su familia política, parece quedar pendiente una cuenta pendiente entre ellos, ya que no se tiene registro en imagen de la unión cordial de la reina con sus cuñadas, por lo que la falta de esta fotografía ya ha sido señalada por varios medios españoles como la cuestión que le queda a Letizia por saldar.

Cuando Letizia Ortiz se retrate con sus familiares, la prensa considerará que su cuenta de reconciliación está saldada (Getty Images)

Aunque, no se descarta que pronto el mundo se sorprenda viendo a Doña Letizia posar al lado de las infantas Cristina y Elena, disipando todo rumor de enemistad entre ellas.