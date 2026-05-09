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Realeza

La princesa Ana revive una de sus joyas más legendarias en la exclusiva Garden Party real: FOTO

Entre sombreros elegantes, vestidos florales y tradición real, hubo un accesorio que logró robarse todas las miradas en Buckingham Palace.

Mayo 09, 2026 • 
Karen Luna
La princesa Ana

La princesa Ana revive una de sus joyas más legendarias en la exclusiva Garden Party real: FOTO

Darren Staples/Getty Images

La princesa Ana volvió a demostrar por qué es considerada una de las royals con más personalidad de la familia real británica. Durante la primera Garden Party del año en Buckingham Palace, la hermana del rey Carlos III apareció con una de las piezas más icónicas y sentimentales de su colección de joyas: el famoso broche de estalactita de oro y diamantes que ha llevado en algunos de los momentos más importantes de su vida pública.

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El accesorio no pasó desapercibido entre los fans de la realeza ni entre los expertos en joyería royal, especialmente porque no es la primera vez que Ana rescata esta pieza cargada de historia y significado emocional.

El broche más simbólico de la princesa Ana

La llamada “stalactite brooch” fue un regalo de la reina Isabel II para la princesa Ana con motivo de su boda con Mark Phillips en 1973. Desde entonces, la royal ha usado la joya en múltiples eventos importantes, incluyendo banquetes de Estado, carreras en Ascot y celebraciones oficiales de la monarquía británica.

Lo interesante es que, aunque el matrimonio terminó hace décadas, Ana nunca dejó de utilizar el broche. Para muchos expertos reales, esto demuestra que la pieza representa mucho más que una relación pasada: es también un recuerdo directo de su madre y de una etapa muy significativa dentro de la familia real.

En esta ocasión, la princesa combinó la joya con un elegante abrigo en tonos crema y accesorios dorados, manteniendo ese estilo clásico y práctico que la caracteriza desde hace años. Y sí, mientras otras royals suelen apostar por tendencias más modernas, Ana continúa fiel a la moda atemporal y al reciclaje de piezas históricas.

The King's Garden Party At Buckingham Palace - May 6

Si alguien sabe cómo darle nueva vida a las joyas vintage, esa es la princesa Ana. La royal reapareció en la Garden Party real con uno de sus broches más famosos y dejó claro que su estilo clásico sigue siendo uno de los más elegantes de la monarquía británica.

WPA Pool/Getty Images

La Garden Party reunió a los royals más importantes

La exclusiva Garden Party celebrada en Buckingham Palace reunió a miles de invitados reconocidos por su trabajo comunitario y servicio público en Reino Unido. El evento fue encabezado por el rey Carlos III y la reina Camila, acompañados por varios miembros activos de la familia real.

Además de la princesa Ana, también estuvieron presentes Sophie de Edimburgo y otros representantes senior de la monarquía. Las tradicionales fiestas de jardín forman parte de una costumbre real que existe desde el siglo XIX y cada año reúnen a aproximadamente 30 mil invitados entre distintas celebraciones oficiales.

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Pero entre sombreros elegantes y looks florales, fue justamente el broche histórico de la princesa Ana el que terminó robándose todas las miradas. Porque si algo ha dejado claro la royal británica, es que ninguna joya en su colección cuenta una historia tan personal como esta.

looks de la princesa Ana
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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