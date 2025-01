La princesa Charlotte podría heredar esta importante joya de Lady Di

Desafortunadamente, Lady Di no llegó a conocer a ninguno de sus nietos. Sin embargo, eso no quiere decir que su legado de moda no vaya a ser traspasado a su descendencia. Específicamente, la princesa Charlotte será una de las más grandes herederas de la fallecida princesa de Gales, según informan los expertos.

Desde el Daily Express se asegura que basta con que la hija de Kate Middleton crezca unos cuantos años más para que se comience a tener acceso a varias de las joyas que Diana Spencer aportó al joyero de la Familia Real.

En términos más particulares, se dice que la pequeña Charlotte heredará de Lady Di una importante joya, la cual, ni siquiera Kate Middleton ha podido utilizar. Nos referimos a la “tiara Spencer”, una pieza que vio la luz por primera vez en 1981, durante la boda de Diana con el entonces príncipe Carlos de Inglaterra.

La princesa Diana herederá una joya a su nieta Charlotte Getty Images

¿Qué se sabe sobre la Tiara Spencer?

Actualmente, la tiara mencionada no forma parte del joyero real de los Windsor, sino que es propiedad de la familia Spencer. Esta, en realidad, fue prestada a Diana para su boda por su padre, John, quien continuó permitiendo su uso en los años siguientes, de acuerdo con el diario The Mirror.

Cabe mencionar que esa importante pieza, la cual podría adornar la cabeza de la princesa Charlotte el día de su boda, fue diseñada originalmente para la abuela de Diana de Gales, Cynthia Halmilton, quien la lució orgullosamente por primera vez en su boda con Alberth, vizconde de Althorp.

La tiara Spencer fue utilizada por Lady Di en su boda con Carlos III Getty Images

La icónica pieza también fue utilizada por la madre de Lady Di, bisabuela de Charlotte: Frances Shand Kydd.

¿Cuáles son las características de la Tiara Spencer, la joya que heredará la princesa Charlotte?

La novedosa tiara con la que Lady Di brilló en su boda y en otras importantes ocasiones fue diseñada por Garrard y posee un estilo conformado por un esquema de guirnalda en forma de corazón central flanqueado por volutas continuas, las cuales a su vez se intercalan con una serie de flores en forma de estrella y trompeta.

La hermosa joya también posee un engaste de diamantes rosas en forma de gota montados en oro, lo cual hace a esta pieza muy valiosa más allá de su simbolismo histórico.

Cabe mencionar que actualmente la pieza podría ser utilizada por cualquiera de las hijas del hermano de Lady Di, Charles Spencer, aunque ninguna de ellas ha querido hacerlo.