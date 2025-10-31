La princesa Leonor cumple 20 años: los looks que han marcado su camino como futura reina

Este 31 de octubre, la princesa Leonor alcanza los 20 años de edad y lo hace acompañada de ceremonias, uniformes y apariciones que ya perfilan su rol como futura reina de España. La moda deja de ser solo estética para convertirse en un lenguaje que transmite su paso de joven heredera a mujer con presencia institucional. A través de cinco momentos clave, desde su uniforme militar hasta elegantes vestidos de gala, vemos cómo su estilismo se ha convertido en una señal de identidad, valores y proyección hacia el futuro.

Reunión con jóvenes en la galería de las colecciones reales

En uno de sus primeros compromisos públicos de alto perfil, Leonor acudió a una reunión con jóvenes líderes en la galería de las colecciones reales. Para la ocasión optó por un conjunto sobrio pero moderno, con una estética lencera que está tan de moda en estos días. Compuesto por una falda tipo lápiz a la altura de las pantorrillas y una camiseta de tirantes, el conjunto de Sfera en color gris claro, cuyo diseño tenía detalles de encaje y aplicaciones de lentejuela, fue uno de sus mejores aliados para demostrar que la joven princesa ha heredado el estilo de la moda de su madre.

La princesa Leonor luce un conjunto lencero. Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Premios Princesa de Girona 2025

Durante la ceremonia de los Premios Princesa de Girona en 2025, Leonor llevó un traje de chaqueta azul marino, corte entallado y conté la purpurina. Algunos expertos en moda catalogaron este atuendo como el power suit, notando la clara referencia a su madre, la reina Letizia, quien más de una ocasión se ha mostrado fanática de estas piezas.

Con este traje de la firma madrileña Bleis Madrid, la heredera al trono lució una silueta femenina y estilizada, así como la proyección de profesionalismo hacia sus responsabilidades públicas.

Leonor con traje sastre. Paolo Blocco/WireImage

Ingreso a la Escuela Naval Militar de Marín en 2024

Al iniciar su formación militar en Marín, Leonora apareció con el uniforme del cuerpo naval transmitiendo disciplina, servicio y un cambio de etapa. Este look no solo fue simbólico por su función, sino también por mostrar que su estilo de vida y vestimenta evolucionan según el papel que está desempeñando.

Leonor con su uniforme de la Escuela Naval. Europa Press News/Europa Press via Getty Images

Vestido azul con blanco en Palma de Mallorca 2025

Durante la recepción anual en Marivent, Palma de Mallorca, en 2025, Leonor se asombró con un vestido azul y blanco en corte off-shoulder que combinaba frescura estival con elegancia de protocolo. Esta pieza, anteriormente modelada por su madre, demostró que, aunque su estilo institucional se fortalece, sigue siendo capaz de adaptarse al entorno veraniego y eventos menos formales, manteniendo coherencia y estilo con su imagen.

Leonor con vestido de hombros decubiertos. Carlos Alvarez/Getty Images

Desfile del 12 de octubre de 2025

El 12 de octubre de este año representó otra etapa clave: Leonor vistió por primera vez el uniforme de gala del Ejército del Aire como alumna de la Academia General del Aire de San Javier, Murcia. Esta aparición confirmó que su estilo no solo acompaña su formación institucional, sino que la define. No era un vestido de gala, sino una vestimenta que habla del deber, la responsabilidad y la herencia.

Leonor portando su uniforme de la Academia del Aire. Paolo Blocco/WireImage

Cada uno de estos cinco estilos revela una faceta distinta de la princesa Leonor: la cercanía, el poder, el servicio, la frescura y el respeto a la institución. Al cumplir 20 años, su vestuario ya no se limita al glamour de la realeza; es una herramienta visual con la que transmite quién es y hacia dónde se dirige, haciendo de la moda un aliado esencial en su camino hacia el trono.