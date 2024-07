La princesa Leonor, sonriente y emocionada en su discurso en Portugal: así vivió su primer viaje oficial al extranjero

La princesa Leonor realizó este viernes su primer viaje oficial al extranjero, siendo Portugal el destino elegido para esta cita internacional que realizó en solitario. Un acontecimimiento que da cuenta de que cada vez va adquiriendo mayores responsabilidades como heredera al trono de España.

Si bien nadie de la Familia Real Española estuvo con ella en esta visita, sí estuvo acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Mientras el motivo de este viaje fue porque recibió invitación expresa del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Aunque fue una jornada breve ya que la visita duró solamente 8 horas, durante ese transcurso la princesa de Asturias, ataviada en un elegante look de traje rojo vibrante, nos ha regalado momentos memorables con los que demuestra que va adquiriendo experiencia en deberes institucionales, como el discurso que pronunció, por primera vez, en el extranjero.

Los detalles del viaje de Leonor a Portugal

La princesa Leonor fue recibida en el Aeródromo Militar de Lisboa por diferentes autoridades Casa de S.M. El Rey

A las 10:30 de la mañana de este viernes 12 de julio, la primogénita de los reyes fue despedida con honores en el Aeropuerto de Barajas. Mientras que a Portugal arribó cerca del mediodía (hora España) y fue recibida por diferentes autoridades, entre ellas el embajador de Portugal en España, João Mira Gomes; el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo; el jefe de protocolo de la República Portuguesa, Jorge Silva; y el Jefe del Aeropuerto militar, Abel Oliveira; además del mandatario portugués.

Luego, Leonor de Borbón se trasladó al Monasterio de los Jerónimos, un lugar considerado como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983 y que también se ha convertido en un emblema arquitectónico de la época colonial portuguesa. Además, la princesa hizo un recorrido por sus instalaciones y al terminar puso su firma en el libro de visitas del monasterio.

Así fue el primer discurso de Leonor de Borbón en el extranjero

Ya por la tarde, la hermana de la infanta Sofía acudió al Palacio de Belém, para reunirse con el presidente Marcelo Rebelo, quien le impuso la Gran Cruz de la Orden de Cristo, que es la condecoración más importante de Portugal.

La Princesa de Asturias, en el almuerzo ofrecido por el presidente de la República Portuguesa



🗨️ Gracias por la hospitalidad y el inmenso cariño con los que me estáis recibiendo, aquí, en Lisboa, en Portugal, en mi primer viaje oficial al extranjero. pic.twitter.com/A0bMVMb5TY — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 12, 2024

Después, tocó el turno para que la futura reina de España pronunciara un contundente y emotivo discurso con el que ha dejado a todos maravillados gracias a su fluido portugués y a su sonriente actitud.

“Hace diez años este querido país fue el primer destino de mis padres como reyes de España, así que no puedo negar lo especial que es también para mí estar aquí hoy”, subrayó. “Ellos, que han estado aquí en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, ‘com saudade’, de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy”, apuntó.

Por último, este viaje concluyó con un recorrido de Leonor y el presidente de la república al Oceanario de Lisboa, considerado como el mayor acuario de interior de Europa y en el que los visitantes mostraron un gran cariño hacia la princesa de Asturias.