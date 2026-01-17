La princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán al velorio de la princesa Irene

La casa real española está atravesando uno de los momentos más dolorosos del año luego del sensible fallecimiento de Irene de Grecia y Dinamarca, quien fuera hermana de la reina Sofía y tía abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Ante esta terrible pérdida, la Casa Real ha confirmado que ambas jóvenes asistirán a los homenajes y actos de despedida realizados tanto en Madrid como en Atenas para dar el último adiós a la princesa.

Esto será su primera participación en funerales oficiales como miembros de la realeza, especialmente para Leonor, quien es la heredera al trono.

¿Quién fue la princesa Irene, tía abuela de Leonor y Sofía?

La princesa Irene de Grecia y Dinamarca fue la hermana menor de la reina Sofía de España. Nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, mientras su familia se encontraba en exilio durante la Segunda Guerra Mundial.

Irene tuvo una vida marcada por el interés cultural, espiritual y las prácticas humanitarias; fue pianista, estudiante de arqueología y filosofía, pero también dedicó gran parte de su vida a diversas causas sociales como la fundación de la organización “Mundo en Armonía”.

A pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos, su presencia en la familia real española dejó una gran influencia. Irene vivió gran parte de su vida en compañía de su hermana Sofía; por esta misma razón fue que generó un vínculo especial con las hijas del rey Felipe VI y Letizia.

Sofía e Irene de Grecia Getty

La princesa Leonor y Sofía acuden a los actos de despedida

El día de hoy en Zarzuela se confirmó que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía estarían acompañando a sus padres en los próximos homenajes a su tía abuela. El primer acto se celebrará el próximo sábado en la catedral ortodoxa de San Andrés y San Demetrio en Madrid, espacio en el que se instalará la capilla ardiente donde familiares y amigos pueden rendir homenaje a Irene antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas.

Las jóvenes princesas también viajarán con los Reyes el próximo lunes hasta Grecia, pues será en este destino donde se celebrará el funeral de la princesa Irene en la Catedral Metropolitana de Atenas para, posteriormente, proceder al entierro en el cementerio real Tatoi, donde descansarán con los restos de sus padres y su hermano, el rey Constantino II.

¿Cómo fue la relación de Leonor, Sofía y la princesa Irene?

La princesa Irene contó con una relación fraterna con Leonor y Sofía, gracias a que vivió en el Palacio de Zarzuela durante varios años en compañía de su hermana la reina Sofía. Este vínculo permitió a la princesa y a sus sobrinas compartir diversas celebraciones familiares que incluyeron festejos navideños Y celebraciones de cumpleaños.

De acuerdo con reportes de medios españoles, las últimas vacaciones de Leonor y Sofía en Mallorca fueron en compañía de Irene, donde ambas jóvenes cuidaron de ella y la acompañaron en paseos y reuniones familiares.

La asistencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía al velorio y funeral de la princesa Irene de Grecia representa un momento histórico para la casa real española, pues no solo representa el vínculo fraterno que existió entre las jóvenes y su tía abuela, sino que también representa la inclusión de las ahora adultas a eventos protocolarios relacionados con el duelo.