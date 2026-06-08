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La princesa Leonor y la infanta Sofía reaparecen juntas en el concierto de Bad Bunny

Entre compromisos reales y una agenda cada vez más intensa, Leonor y Sofía encontraron tiempo para disfrutar de una noche diferente.

Junio 08, 2026 • 
Karen Luna
Pope Leo XIV Visits Spain

La princesa Leonor y la infanta Sofía reaparecen juntas en el concierto de Bad Bunny

Carlos Alvarez/Getty Images

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron este fin de semana al dejar por unas horas los compromisos institucionales para disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados del año: un concierto de Bad Bunny en Madrid. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia fueron captadas entre el público del estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el artista puertorriqueño continúa haciendo historia con su residencia de conciertos en la capital española.

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La aparición de las hermanas rápidamente se volvió viral en redes sociales. No es habitual ver a la heredera al trono y a la infanta en este tipo de eventos privados, por lo que las imágenes disfrutando del espectáculo como dos jóvenes más despertaron el interés de seguidores de la realeza y fanáticos del cantante.

Lo que más llamó la atención fue el contraste entre los actos oficiales de la mañana y su plan de ocio por la tarde. Horas antes, ambas habían participado junto a los Reyes en la misa multitudinaria presidida por el Papa León XIV en Madrid. Después cambiaron completamente de registro para vivir una noche de música junto a un grupo de amigas.

Leonor y Sofía muestran su lado más juvenil

Según las imágenes difundidas por distintos medios españoles, las hermanas disfrutaron del concierto desde uno de los palcos del estadio. Lejos de los protocolos y la formalidad que suelen acompañar sus apariciones públicas, se las vio cantando, bailando y compartiendo la experiencia con total naturalidad.

Pope Leo XIV Visits Spain

Entre compromisos reales y una agenda cada vez más intensa, Leonor y Sofía encontraron tiempo para disfrutar del concierto de Bad Bunny.

Carlos Alvarez/Getty Images

Para la ocasión, ambas apostaron por estilismos cómodos y relajados. Leonor eligió un look casual con tonos llamativos, mientras que Sofía se decantó por prendas claras y sencillas, demostrando una vez más que las dos tienen estilos diferentes, pero igual de frescos y juveniles.

La presencia de las jóvenes en el concierto también refleja cómo la nueva generación de la realeza mantiene intereses similares a los de miles de jóvenes de su edad, algo que suele generar una gran conexión con el público.

Bad Bunny conquista también a la realeza española

El fenómeno de Bad Bunny continúa creciendo en España. Sus conciertos en Madrid han reunido a miles de personas y a numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo, el deporte y ahora también de la realeza.

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La asistencia de Leonor y Sofía no solo confirmó la popularidad del artista puertorriqueño, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana. Ver a las hijas de los Reyes disfrutar de un concierto como cualquier otra joven aportó una faceta cercana con la realeza.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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