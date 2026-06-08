La princesa Leonor y la infanta Sofía reaparecen juntas en el concierto de Bad Bunny

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron este fin de semana al dejar por unas horas los compromisos institucionales para disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados del año: un concierto de Bad Bunny en Madrid. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia fueron captadas entre el público del estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el artista puertorriqueño continúa haciendo historia con su residencia de conciertos en la capital española.

La aparición de las hermanas rápidamente se volvió viral en redes sociales. No es habitual ver a la heredera al trono y a la infanta en este tipo de eventos privados, por lo que las imágenes disfrutando del espectáculo como dos jóvenes más despertaron el interés de seguidores de la realeza y fanáticos del cantante.

Lo que más llamó la atención fue el contraste entre los actos oficiales de la mañana y su plan de ocio por la tarde. Horas antes, ambas habían participado junto a los Reyes en la misa multitudinaria presidida por el Papa León XIV en Madrid. Después cambiaron completamente de registro para vivir una noche de música junto a un grupo de amigas.

Leonor y Sofía muestran su lado más juvenil

Según las imágenes difundidas por distintos medios españoles, las hermanas disfrutaron del concierto desde uno de los palcos del estadio. Lejos de los protocolos y la formalidad que suelen acompañar sus apariciones públicas, se las vio cantando, bailando y compartiendo la experiencia con total naturalidad.

Entre compromisos reales y una agenda cada vez más intensa, Leonor y Sofía encontraron tiempo para disfrutar del concierto de Bad Bunny. Carlos Alvarez/Getty Images

Para la ocasión, ambas apostaron por estilismos cómodos y relajados. Leonor eligió un look casual con tonos llamativos, mientras que Sofía se decantó por prendas claras y sencillas, demostrando una vez más que las dos tienen estilos diferentes, pero igual de frescos y juveniles.

La presencia de las jóvenes en el concierto también refleja cómo la nueva generación de la realeza mantiene intereses similares a los de miles de jóvenes de su edad, algo que suele generar una gran conexión con el público.

Bad Bunny conquista también a la realeza española

El fenómeno de Bad Bunny continúa creciendo en España. Sus conciertos en Madrid han reunido a miles de personas y a numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo, el deporte y ahora también de la realeza.

La asistencia de Leonor y Sofía no solo confirmó la popularidad del artista puertorriqueño, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana. Ver a las hijas de los Reyes disfrutar de un concierto como cualquier otra joven aportó una faceta cercana con la realeza.