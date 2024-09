La princesa Sofía de Suecia presumió su embarazo con el look de maternidad más favorecedor

Fue el pasado 2 de septiembre cuando los príncipes Carlos Felipe y Sofía de Suecia dieron a conocer por medio de redes sociales que se convertirán en padres una vez, dando así la primera bienvenida a su cuarto hijo, quien se tiene previsto que nazca en febrero de 2025.

Curiosamente, a escasas 48 horas después de que la Casa Real sueca confirmara el embarazo, la princesa Sofía reapareció ante el público, luciendo su primer look pre mamá, el cual no causó tanta sensación como el que modeló el pasado 10 de septiembre, el cual ya ha sido calificado por las expertas de moda como el atuendo de maternidad más favorecedor.

El atuendo al que hacemos referencia fue lucido por la royal en la representación de ópera para conmemorar la apertura de la Asamblea Nacional de Suecia. Este cautivó a todos, debido a que con él la también duquesa de Värmland logró presumir su abultada barriguita de cerca de cuatro meses de embarazo. Este estuvo protagonizado por un vestido cruzado de terciopelo rojo firmado por la firma parisina Andiata.

La princesa Sofía de Suecia lució el look más favorecedor para embarazadas Instagram

Dicha prenda contó también en su diseño con un atado sobre el abdomen, un toque que intencionadamente dirige la atención al vientre para destacar el embarazo de quien lo porte.

Para la ocasión, la princesa Sofía decidió complementar su look con un clutch de purpurina a juego firmado por Gucci y con unos zapatos color nude de Christian Louboutin. Además, para elevar este espléndido look pre mamá, la royal recurrió a un par de aretes de Caroline Svedbom Jewelry.

¿Cómo lucir elegantemente tu embarazo, según Sofía de Suecia?

Además del glamuroso outfit descrito, previamente, durante la misma jornada, la esposa del príncipe Carlos Felipe ya se había hecho presente en la sesión parlamentaria 2024-2025 del Riksdag, a la cual tanto ella como su esposo se unieron al rey Carlos XVI Gustavo y a la reina Silvia.

Sofía de Sucia no pierde el glamour ni siquiera estando embarazada Instagram

En ese evento, la duquesa se encargó de dar otra contundente lección para las mujeres embarazadas que no saben cómo lucir su pancita con orgullo y elegancia, modelando un vestido negro de Andiata con cinturón y lunares blancos. A dicha apuesta agregó un accesorio para el cabello de Susan Szatmary un sofisticado par de stilettos Gianvito Rossi.

Definitivamente con esas dos apuestas, la princesa Sofía de Suecia comprobó que aún embarazada, su radar de moda continúa intacto y demostró a todas las mujeres que comparten su estado que es posible potenciar esa belleza natural que un embarazo otorga.