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Realeza

La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William fueron protagonistas en Windsor

El Castillo de Windsor se convirtió una vez más en el escenario de una de las tradiciones más importantes de la monarquía británica.

Junio 15, 2026 • 
Karen Luna
The 2026 Order Of The Garter Service

La razón por la que Kate Middleton y el príncipe William fueron protagonistas en Windsor.

WPA Pool/Getty Images

El príncipe William y Kate Middleton volvieron a captar la atención de los seguidores de la realeza durante una de las citas más importantes del calendario real británico: el tradicional Servicio de la Orden de la Jarretera, celebrado en el Castillo de Windsor. Aunque la ceremonia está cargada de historia y simbolismo, este año los príncipes de Gales se convirtieron en los grandes protagonistas por varios motivos.

La pareja apareció junto a otros miembros destacados de la familia real para participar en una tradición que se remonta a casi 700 años y que sigue siendo una de las más prestigiosas del Reino Unido. La presencia de William y Kate no pasó desapercibida, especialmente porque ambos representan el futuro de la monarquía británica.

Una ceremonia histórica para la monarquía británica

La Orden de la Jarretera fue fundada por el rey Eduardo III en 1348 y es considerada la orden de caballería más antigua y prestigiosa del Reino Unido. Sus miembros son elegidos personalmente por el monarca como reconocimiento a su servicio público y contribución a la nación.

Durante la ceremonia, el rey Carlos III encabezó la tradicional procesión hacia la Capilla de San Jorge, acompañado por miembros de la orden, entre ellos el príncipe William, quien participó vistiendo las características túnicas de terciopelo azul y el sombrero con plumas blancas que distinguen este evento.

William tiene además una conexión especial con esta institución, ya que fue investido como el caballero número 1,000 de la Orden de la Jarretera por la reina Isabel II en 2008.

Kate Middleton volvió a robarse las miradas

Mientras William participaba en la procesión oficial, Kate Middleton destacó por su elegante aparición. La princesa de Gales asistió a la ceremonia con un diseño exclusivo del diseñador británico Patrick McDowell, confeccionado especialmente para la ocasión, reafirmando su papel como una de las figuras más influyentes de la moda real.

Su presencia también tuvo un significado especial para muchos seguidores de la realeza. Kate continúa retomando gradualmente su agenda pública y cada una de sus apariciones genera gran interés mediático. Durante el evento se mostró sonriente, saludó al público y acompañó posteriormente a William en un recorrido en carruaje por los terrenos de Windsor.

El futuro de la Corona en una sola imagen

Más allá de la tradición y el protocolo, la imagen de Kate Middleton y el príncipe William juntos en Windsor fue interpretada por muchos observadores como una muestra de estabilidad para la monarquía británica.

Con el rey Carlos III al frente de la institución y los príncipes de Gales asumiendo cada vez más protagonismo, la ceremonia de la Orden de la Jarretera volvió a demostrar por qué William y Kate son considerados las figuras más populares y representativas del futuro de la Corona.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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