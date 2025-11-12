La reina Letizia triunfa en cena de Estado en Pekín con elegante vestido joya y pendientes de perla

Este miércoles, la reina Letizia y el rey Felipe VI asistieron al banquete de Estado que ofrecieron el presidente Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan, como parte de la visita de Estado de los monarcas españoles a China.

El evento oficial se llevó a cabo en el Palacio del Pueblo en Pekín, donde Doña Letizia ha capturado todas las miradas con su elegante estilismo en blanco y negro que ha rescatado de su armario.

El vestido joya de la reina Letizia en la cena de Estado en China

Para la ocasión, la reina Letizia ha vestido un vestido joya en blanco y negro de la firma Carolina Herrera, que perteneció a la colección otoño-invierno del 2018, y que está causando sensación.

Se trata de un elegante diseño de corte midi con una ligera abertura lateral en el bajo de la falda y un hermoso cuello adornado con joyas en forma de flor con efecto 3D, que ha combinado con un bolso de mano en color negro de Mango, y unos salones destalonados del mismo color.

Este vestido ya lo había estrenado durante los Premios Princesa de Asturias de 2022, y desde entonces no la había vuelto a usar; sin embargo, ha resultado todo un acierto lucirlo de nuevo en China.

Las perlas australianas que ha usado la reina Letizia en China

Sin embargo, otro de los elementos de su look que ha capturado la atención, son sus pendientes de perlas australianas, formados por un botón de oro blanco con un diamante circular del que cuelgan pequeños diamantes y una perla australiana, piezas que guarda desde hace años en su joyero.

Con este look, la reina Letizia se sigue consolidando como una de las royal mejor vestidas, siempre fiel a su estilo único y sobrio que tanto ha conquistado al pueblo español.

Tras la cena, los Reyes han presidido, junto a Xi Jinping y Peng Liyuan, el primero de los dos conciertos que la Orquesta Titular del Teatro Real ofrecerá en China.

El concierto celebrado en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín ha tenido al frente a Gustavo Gimeno, nuevo director musical del Teatro Real, y ha contado con la participación de la soprano Sabina Puértolas.

