La sobrina de la princesa Diana celebra su aniversario de bodas con un emotivo mensaje

Hay historias de amor que simplemente fluyen con el tiempo… y la de Lady Amelia Spencer es una de ellas. La sobrina de princesa Diana celebró su tercer aniversario de bodas con Greg Mallett de la forma más íntima y romántica, recordando uno de los días más importantes de su vida.

La modelo británica compartió en redes sociales una serie de imágenes de su boda acompañadas de una frase sencilla pero poderosa: “Tres años casada con mi mejor amigo”, dejando claro que su relación sigue tan sólida como desde el inicio.

Un amor que comenzó mucho antes del “sí, acepto”

Aunque su boda se celebró en 2023, la historia entre Amelia y Greg viene de mucho antes. La pareja se conoció mientras estudiaban en la Universidad de Ciudad del Cabo y llevan más de una década juntos, consolidando una relación que ha crecido lejos del ruido mediático.

De hecho, el lugar donde decidieron casarse no fue casualidad, pues eligieron Sudáfrica, un país muy especial para ambos, ya que ahí Amelia pasó gran parte de su infancia y también fue donde comenzó su historia de amor.

Una boda de ensueño que sigue dando de qué hablar

A tres años del enlace, la boda de Lady Amelia sigue siendo recordada como una de las más espectaculares dentro del círculo aristocrático. Celebrada en un entorno natural rodeado de montañas y viñedos, la ceremonia destacó por su ambiente romántico, además del lujo.

Uno de los momentos más comentados fue su vestido de novia, que fue diseñado por el Atelier Versace con cristales Swarovski y delicados bordados florales, que incluso evocaba el legado estilístico de su icónica tía, la princesa Diana.

A diferencia de otras figuras cercanas a la realeza, Lady Amelia y Greg Mallett han optado por una vida mucho más privada. Aunque ocasionalmente comparten momentos especiales, su relación se ha mantenido alejada del drama de la realeza.

En este tercer aniversario, Lady Amelia Spencer no solo revive uno de los días más importantes de su vida, también confirma que su historia con Greg Mallett sigue siendo uno de los capítulos más importantes en su vida.

