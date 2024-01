Un juez ordena a la BBC liberar 3 mil correos referentes a la polémica entrevista de Lady Di en 1995

Esta semana la BBC ha recibido un revés luego de que un juez pidiera a la cadena de televisión británica liberar más de 3 mil correos electrónicos de varios de sus ejecutivos, los cuales estarían relacionados con la famosa entrevista a Lady Di en 1995 en el programa Panorama.

Fue hace ya 28 años cuando los ciudadanos del Reino Unido se quedaban atónitos tras esuchar las polémicas declaraciones de la princesa Diana. En ellas, aseguraba al periodista Martin Bashir que en su matrimonio siempre fueron “tres” personas, haciendo referencia a que su entonces esposo, el príncipe Carlos, sostenía una relación amorosa de años con Camilla Parker.

Lady Di en la famosa entrevista de la BBC de 1995

Lady Di había sido engañada para ser entrevistada

Sin embargo, en 2020 un documental destapaba que la difunta princesa había sido convencida de hacer esta entrevista a base de engaños y mentiras. Todo esto, para poder poner a Diana frente a las cámaras de la cadena televisiva.

Luego, tras investigarse el caso, Bashir salió de la BBC en 2021, pues se había encontrado que este periodista había sido el responsable de la hazaña de engaños y falsos documentos con los que se convenció a la princesa de dar la entrevista, así como de haberle mentido a los directivos de la compañía.

Así pues, los documentos de esta investigación fueron solicitados por el periodista Andy Webb para saber qué conocimiento tenían los directivos de la empresa y qué sucedió cuando se destapó el escándalo, según recoge El País de un artículo de The Mail On Sunday, pues para él “hay una historia mucho más grande y que los intentos de la empresa de silenciar este escándalo no terminaron hace 28 años”.

Sin embargo, un fallo judicial a favor de Webb lo pondrían más cerca de la verdad. En un inicio, la BBC le dio acceso limitado a una pequeña cantidad de emails entre varios directivos de la compañía y Bashir, durante un periodo de dos meses en el año 2020. La excusa para ello fue que había información irrelevante o legalmente privilegiada.

Pero ahora, el juez Brian Kennedy ha dado la orden de que se publiquen por igual los más de 3 mil correos que hay de los ejecutivos.

Mientras tanto, solo queda ver qué pasará tras esta disposición judicial y comprobaremos, después de más de dos décadas, si el que entevistó a la madre de William y Harry actuó en solitario o si tuvo de su lado a altos mandos de la BBC que lo hayan encubierto.