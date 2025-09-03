Suscríbete
Realeza

La versión vintage de Kate Middleton existió y fue su antepasada aristócrata

La hermana de la bisabuela de Kate, compartió con la princesa de Gales la misma vocación por la educación y hasta tuvo un encuentro con la familia real en 1935.

September 03, 2025 • 
Lily Carmona
Kate Middleton

Kate Middleton heredó de su antepasado el sentido de la filantropía.

Getty Images

A pesar de que Kate Middleton se ha convertido en un símbolo contemporáneo de elegancia y compromiso social, su vocación por la educación y el bienestar infantil y juvenil parece venir como una herencia familiar.

Documentos históricos han revelado que una de sus antepasadas, Anne Lupton, ya desempeñaba un papel destacado en la vida pública británica mucho antes de que la princesa de Gales llegara a la realeza.

¿Quién fue Anne Lupton?

Anne Lupton fue la hermana de Olive Middleton, la bisabuela de Kate. Nacida en 1888 en una influyente familia aristocrática de Leeds, se distinguió por su espíritu filantrópico y su preocupación por las oportunidades de las infancias.

Su educación empezó a una edad temprana; luego del fallecimiento de su madre, Anne fue enviada a Prior’s Field con tan solo cuatro años de edad.

Durante la Primera Guerra Mundial, Anne prestó servicios de caridad, sobrevivió a la pena de perder a sus hermanos en combate y emprendió un viaje para conocer el mundo. A su regreso para el año 1927, adquirió la escuela Lady Margaret, un espacio en el que invirtió toda su intención de que los alumnos tuvieran un desarrollo académico óptimo.

Kate Middleton

Kate Middleton

WPA Pool/Getty Images

El encuentro de Anne con la realeza

En 1935, Anne Lupton vivió un momento histórico: su participación en la inauguración del London Housing Centre, un proyecto clave de vivienda y bienestar social que la llevó a crear el London Housing Centre en ese mismo año.

Durante este acto, conocería a la familia real británica; Jorge V, la reina María, Eduardo VIII y la Reina Madre visitarían el centro educacional de Lupton, marcando así el primer encuentro entre los Middleton y los que se convertirían en los nuevos familiares de Kate en un lejano futuro.

Paralelismos generacionales

A pesar de que más de 100 años están de por medio entre ambas, las similitudes entre Anne y Kate son sorprendentes. El historiador Michael Reed fue quien descubrió este vínculo entre Kate y Lupton, compartiendo que “Los paralelismos entre Ana y Kate son extraordinarios. Ambas eran filántropas apasionadas, se relacionaban con la realeza y tenían un interés especial por el bienestar de los niños”, dijo para The Times.

Actualmente, Kate Middleton se encuentra trabajando de forma ardua en su Fundación Real para la Primera Infancia, demostrando que el legado entre ella y Lupton es un legado que muestra que su vocación de servicio público es un sello que parece haberse transmitido en la familia de una generación a otra.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
El tierno gesto que el pueblo británico tuvo con Kate Middleton en medio de su recuperación y que sorprendió a la prensa
May 28, 2024
 · 
Shareni Pastrana
El príncipe harry y Meghan Markle junto al príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Sale a la luz el motivo por el que el príncipe William y Kate Middleton se habrían distanciado de Harry y Meghan
June 03, 2024
 · 
Emma Duarte

kate middleton
Lily Carmona
Relacionado
Coco Gauff impone moda con las uñas acrílicas inspiradas tenis durante US Open.png
Belleza
Coco Gauff impone moda con las uñas acrílicas inspiradas tenis durante US Open
September 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Reina Letizia Ortiz
Realeza
La reina Letizia revive los 70 con zapatos franceses y pantalones cigarette
September 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Cómo llevar las fruit waters nails
Belleza
Fruit waters nails: diseños limpios y delicados que iluminan y alargan las manos con elegancia
September 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Corte de pelo medusa
Belleza
Corte de pelo medusa: el look que toda mujer de 50 y 60 quieres este otoño
September 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez