La versión vintage de Kate Middleton existió y fue su antepasada aristócrata

A pesar de que Kate Middleton se ha convertido en un símbolo contemporáneo de elegancia y compromiso social, su vocación por la educación y el bienestar infantil y juvenil parece venir como una herencia familiar.

Documentos históricos han revelado que una de sus antepasadas, Anne Lupton, ya desempeñaba un papel destacado en la vida pública británica mucho antes de que la princesa de Gales llegara a la realeza.

¿Quién fue Anne Lupton?

Anne Lupton fue la hermana de Olive Middleton, la bisabuela de Kate. Nacida en 1888 en una influyente familia aristocrática de Leeds, se distinguió por su espíritu filantrópico y su preocupación por las oportunidades de las infancias.

Su educación empezó a una edad temprana; luego del fallecimiento de su madre, Anne fue enviada a Prior’s Field con tan solo cuatro años de edad.

Durante la Primera Guerra Mundial, Anne prestó servicios de caridad, sobrevivió a la pena de perder a sus hermanos en combate y emprendió un viaje para conocer el mundo. A su regreso para el año 1927, adquirió la escuela Lady Margaret, un espacio en el que invirtió toda su intención de que los alumnos tuvieran un desarrollo académico óptimo.

Kate Middleton WPA Pool/Getty Images

El encuentro de Anne con la realeza

En 1935, Anne Lupton vivió un momento histórico: su participación en la inauguración del London Housing Centre, un proyecto clave de vivienda y bienestar social que la llevó a crear el London Housing Centre en ese mismo año.

Durante este acto, conocería a la familia real británica; Jorge V, la reina María, Eduardo VIII y la Reina Madre visitarían el centro educacional de Lupton, marcando así el primer encuentro entre los Middleton y los que se convertirían en los nuevos familiares de Kate en un lejano futuro.

Paralelismos generacionales

A pesar de que más de 100 años están de por medio entre ambas, las similitudes entre Anne y Kate son sorprendentes. El historiador Michael Reed fue quien descubrió este vínculo entre Kate y Lupton, compartiendo que “Los paralelismos entre Ana y Kate son extraordinarios. Ambas eran filántropas apasionadas, se relacionaban con la realeza y tenían un interés especial por el bienestar de los niños”, dijo para The Times.

Actualmente, Kate Middleton se encuentra trabajando de forma ardua en su Fundación Real para la Primera Infancia, demostrando que el legado entre ella y Lupton es un legado que muestra que su vocación de servicio público es un sello que parece haberse transmitido en la familia de una generación a otra.