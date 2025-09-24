Las extraordinarias joyas de Gladys Vanderbilt salen a subasta: tiara Cartier y broche con zafiro azul

El próximo 10 de noviembre de 2025, la casa de subasta Phillips subastará algunos de los tesoros más valiosos de la duquesa Gladys Vanderbilt en el Hotel Président de Ginebra, entre ellas se encuentra una tiara de Cartier y un broche de zafiro.

La mujer que representó a una de las dinastías más poderosas de Estados Unidos, se convirtió en condesa gracias a su matrimonio con László Széchenyi, un conde originario de la realeza húngara.

¿Quién fue Gladys Vanderbilt?

Gladys Vanderbilt fue una de las herederas más populares de la famosa familia Vanderbilt, una de las dinastías más ricas de Estados Unidos durante la llamada Edad Dorada.

Era hija de Cornelius Vanderbilt II y Alice Claypoole Gwynne, y nieta de William Henry Vanderbilt, y al igual que muchas mujeres de su época, siguió la tradición de las “princesas doradas”, herederas que se casaban con aristócratas europeos.

En 1908 se casó con el conde húngaro, László Széchenyi, en una lujosa y extravagante boda en Manhattan, por lo que pasó a ser la condesa Széchenyi y vivió gran parte de su vida en Hungría, utilizando su fortuna para mantener propiedades familiares y obras de beneficencia en Estados Unidos.

Glady fue la última propietaria de The Breakers, la lujosa mansión de verano de los Vanderbilt en Newport, Rhode Island.

Las joyas de Gladys Vanderbilt que serán subastadas Casa de subasta Phillips

Gladys llevó algunas de las joyas más impresionantes de la historia, pues parte de su misión era deslumbrar en las cortes europeas.

Zafiro Vanderbilt

Esta es la joya estrella de la subasta, se trata de un zafiro engastado en un broche con diamantes antiguos por la casa de Tiffany & Co, su color conocido como “royal blue”, es uno de los más extraños y codiciados del mundo.

El broche fue un obsequio de Alice Vanderbilt a su hija Gladys, tiene un valor que va del millón al millón y medio de dólares y es el símbolo de la ambición de la época.

Broche de zafiro y Broche que perteneció a la tiara Cartier Casa de subasta Phillips

Broche de diamantes Cartier

Originalmente formaba parte de una tiara de Cartier obsequiada a Gladys por su madre en su boda en 1908. Se desmonta para convertirse en broche, las piedras principales se pueden intercambiar por diamantes o amatistas.

Aunque estas son las dos piezas principales, la subasta contará con un total de 12 piezas de menor valor, entre ellos un broche de lazo con esmeraldas y diamantes, un peine de diamantes y un estuche de tocador Cartier y un par de relojes.

Más allá del lujo que demostraban las joyas, la familia Vanderbilt creían que eran parte de la herencia familiar, y una forma de hacer crecer su fortuna.

