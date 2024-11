Letizia Ortiz dicta la manera más elegante de vestir vestido camisero

El pasado viernes 29 de noviembre, como parte de su agenda real, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz asistieron a una función muy especial de ópera, junto a los directores y artistas que han representado la "|| Trittico” de Giacomo Puccini, una producción de la Ópera de Bilbao con dirección escénica de Paco Azorín y Pedro Halffter; y como es costumbre, la monarca apareció en el evento luciendo su lado más glamoroso.

Sorprendiendo a todos los amantes de la moda, en esta ocasión Doña Letizia no optó por portar uno de sus más elegantes vestidos, sino que más bien optó por una prenda un tanto “casual”: un vestido camisero color marfil, pieza que pertenece a la colección We Ballet de Teresa Helbig.

El vestido camisero de Letizia Ortiz color marfil dejó deslumbrados a todos Casa Real

El sensato, pero sofisticado, vestido que la reina seleccionó para acudir a la ópera cuenta con un diseño vaporoso que incorpora lentejuelas en su diseño, dándole a la pieza un toque perfecto de sofisticación, pero también de modernidad; dos variables que siempre suelen tener las prendas modeladas por Su Majestad.

Además de esos detalles, cabe mencionar a las mangas abullonadas del camisero, el cual le otorgan el toque final de delicadeza a la pieza, la cual resulta perfecta para brillar como anfitriona e invitada en toda ocasión.

¿Cómo combinar vestidos camiseros como los de Letizia Ortiz?

Respecto a los complementos que hicieron brillar a la esposa de Felipe VI en aquella tarde de ópera, cabe mencionar a su sofisticado par de zapatos Magrit, los cuales al poseer un tacón bajo y un elegante color nude, dejaron que el esplendor de la apuesta recayera cien por ciento en el vestido, comprobándose así que siempre debe de guardarse un equilibro en ecuaciones que incluyan piezas muy llamativas.

Doña Letizia demostró una vez más ser experta en dar lecciones de moda Casa Real

Por otro lado, Su Majestad también apostó por la discreción al momento de seleccionar sus joyas, ya que en esta ocasión no llevó sobre de sí ningún juego que demostrara lujo a simple vista. Con magistralidad, la ex periodista elegido un par de pendientes Oriansa Golden de la firma valenciana Sure Jewels, los cuales se acotaron a la perfección con el color marfil del resto de las piezas del outfit.

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y los afectados por la DANA al cumplirse un mes de las trágicas inundaciones, antes de comenzar la representación de la Ópera “Il Trittico” en el Palacio Euskalduna de Bilbao.



➡️https://t.co/ybcca6ckLM pic.twitter.com/TfxHXo5Ukk — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 29, 2024

Por último, cabe mencionar el objeto que se encargó de rematar la jugada estilística de la reina: una cartera lisa en color beige, con la cual Letizia se encargó de dictar su cátedra sobre looks acotados a una estética monocromática.

Así también, la madre de la princesa Leonor refutó aquellos argumentos que dictan que es imposible que un vestido camisero logre proyectar elegancia. Queda claro que con la elección de complementos adecuados, proyectar un alto porte y sofisticación siempre es posible.