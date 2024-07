Letizia Ortiz: Estos son los infaltables en su cartera

La reina Letizia Ortiz es, sin duda, una de las figuras más asediadas en el ámbito de la moda royal, ya que cada una de sus combinaciones parece estar perfectamente pensada para convertirse en tendencia entre las mujeres +40. Desde sus vestidos hasta sus delicadas carteras suelen ser motivo de impacto entre quienes constantemente se mantienen a la expectativa sobre cuál será la próxima apuesta de estilo de la consorte.

Y, son justamente los clutches y carteras de la esposa de Felipe VI las que todo el tiempo terminan por robar la atención de las cámaras, a pesar de que estos sean accesorios un tanto prescindibles para las royals, quienes de alguna manera no tienen la necesidad de llevar un bolso que cargue con todo su neceser; al final, tienen personal contratado para eso.

Letizia Ortiz siempre suele acudir a los eventos acompañada de un pequeño clutch Getty Images

Sin embargo, para completar su glamour, tanto Letizia como otras representantes de la realeza, siempre cargan consigo las carteras más sofisticadas. En caso de que te cause curiosidad lo que lleva Ortiz Rocasolano en ellas, hoy te presentamos la corta lista de objetos que este personaje suele cargar, basándonos en un incidente que tuvo la madre de la princesa Leonor en 2021.

La vez que a Letizia Ortiz se le cayó la cartera

En el ya lejano 2021, durante una visita a la Embajada de España en Suecia, la reina Letizia protagonizó uno de sus momentos más vergonzosos, dejando caer por accidente su cartera, un hecho que dejó al descubierto los secretos detrás de su bolso.

De esta manera, los seguidores de la Casa Real española pudieron conocer los imprescindibles de la fashion soberana, quien demostró en aquella ocasión ser una mujer más que práctica.

Resulta que, al caerse y abrirse de inmediato en el suelo, la cartera de Letizia Ortiz reveló que lo que siempre viaja dentro de ella son principalmente dos objetos: un celular y un pintalabios. Sin embargo, la fugaz escena y la presteza de Su Alteza para levantar sus cosas, no permitió ver de qué marca eran ambos objetos.

¿Qué dijo la prensa sueca sobre el “accidente” de Letizia?

Al respecto del accidente que reveló los imprescindibles de la ex periodista, la prensa sueca no pudo quedarse callada y criticó a Doña Letizia, alegando que “tal error no debe ocurrir durante una visita de Estado solemne donde todo está planeado hasta el más mínimo detalle”, sentenció la edición local de la revista ¡Hola!

“Todos los involucrados lo saben, especialmente la reina Letizia, que ha estado en innumerables recepciones a lo largo de los años. Puedes ver cómo entra en pánico y trata de salvar la situación, sobre todo para que el bolso no desvíe la atención de la fiesta”, agregó el medio citado.