Los 7 mejores looks sastre de Kate Middleton que ponen el ejemplo para lograr outfits de oficina elegantes

A principios de 2025, Kate Middleton tomó una contundente decisión acerca de sus outfits y comenzó a cambiar su estilo hacia una estética mucho más sobria. Para ello ha dejado progresivamente los vestidos en casa y, en su lugar, ha modelado los trajes sastre más glamurosos.

Dicha medida fue tomada por la princesa de Gales debido a que busca que sus seguidores se concentren más en su labor institucional que en sus looks. Sin embargo, sus atuendos no han dejado de llamar la atención, ya que, aunque se trate de conjuntos simples, estos no dejan de servir como inspiración para todas aquellas mujeres que acuden todos los días a la oficina.

Así que para brindar algunas ideas de looks sastre elegantes, vale la pena hacer un recuento de los 7 mejores atuendos de este tipo modelados por la futura reina de Inglaterra.

Kate Middleton viste Victoria Beckham

Recientemente, la esposa del príncipe William llamó la atención de todas las fashionistas por aparecer en el Consejo de Moda Británico luciendo un glamuroso pantalón color chartreuse de Victoria Beckham. Esta especial prenda fue combinada con un blazer largo de botonadura sencilla, unos zapatos de salón Ralph Lauren y un par de pendientes de perlas de Bahréin de la reina Isabel.

Kate Middleton le confió su estilo a Victoria Beckham Instagram. @theprinceandprincessofwales

La princesa de Gales ama el color burdeos

Para recordar uno de los mejores looks sastre de la madre de George, Charlotte y Louis, basta con voltear a ver sus fotografías tomadas en diciembre de 2024, previo a su concierto de villancicos, en las cuales aparece luciendo un sofisticado abrigo de Sarah Burton para Alexander McQueen combinado con un tocado de Sahar Millinery and UglyLovely, ambos en color burdeos.

Kate Middleton siempre añade su propio toque a sus conjuntos sastre @princeandprincessofwales

Kate Middleton es fanática del azul

Otro traje memorable de Kate Middleton es aquel confeccionado en azul brillante, el cual lució en diciembre de 2023 para la inauguración de la nueva Unidad de Cirugía Pediátrica de Día en el Hospital Infantil Evelina de Londres. Este conjunto de Alexander McQueen se compuso por un suéter de cachemira suave de Jigsaw, tacones de Gianvito Rossi y joyas de zafiro que agregaron un brillo sutil.

Getty Images

El morado es otro de los colores predilectos de Kate Middleton

La princesa de Gales tiene otro traje que no deja de tener relevancia en su armario: un conjunto sastre morado. Este ha sido utilizado públicamente por ella en dos ocasiones: primero en septiembre de 2021 durante una visita a Londonderry, y nuevamente en 2023 para el Simposio Nacional inaugural Shaping Us.

Kate Middleton también ama el morado Getty Images

Kate Middleton y el blanco

Kate Middleton tiene otra creación sastre de Alexander McQueen en su clóset, distinguida por su color blanco impoluto. Este es un buen ejemplo de su inclinación por la elegancia a la medida.

Kate Middleton también ha probado con el blanco Getty

Kate Middleton y el color rojo también se llevan bien

Vale la pena agregar en este listado uno de los conjuntos más favorecedores de la princesa Catalina: un traje rojo, el cual al ser usado transmite un mensaje de poder, confianza y pasión, lo que lo convierte en una elección adecuada para eventos públicos.

Kate Middleton ama el color rojo Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images,

El rosa y Kate Middleton, el uno para el otro

En 2022, Kate estrenó un traje de Alexander McQueen en rosa para una reunión con su Royal Foundation Centre for Early Childhood. Más tarde, en mayo de 2023 lo reutilizó, combinándolo con un cinturón de perlas de Camilla Elphick, aretes de Maria Black y tacones de Gianvito Rossi.