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Marius Borg Høiby no logra salir en libertad pese a la delicada salud de Mette-Marit

Lo que parecía una posible oportunidad para recuperar la libertad terminó en una nueva derrota judicial para Marius Borg Høiby.

Junio 10, 2026 • 
Karen Luna
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Marius Borg Høiby no logra salir en libertad pese a la delicada salud de Mette-Marit

Getty Images

La situación de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha dado un nuevo giro. Este 10 de junio, un tribunal de apelación noruego rechazó nuevamente su solicitud de libertad, a pesar de que su defensa había argumentado que necesitaba estar cerca de su madre debido al grave deterioro de su estado de salud.

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La decisión ha generado una enorme atención mediática en Noruega, donde el caso del hijo mayor de Mette-Marit continúa ocupando titulares mientras la familia real atraviesa uno de sus momentos más difíciles.

La salud de Mette-Marit estuvo en el centro de la petición

La defensa de Marius Borg Høiby solicitó que pudiera abandonar la prisión preventiva y cumplir arresto domiciliario para acompañar a su madre. La petición se produjo después de que se conociera que Mette-Marit se encuentra en una lista de espera para un trasplante de pulmón, consecuencia del empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde hace años.

Inicialmente, el Tribunal de Distrito de Oslo había considerado que existían razones humanitarias suficientes para autorizar su salida. Sin embargo, la fiscalía recurrió la decisión casi de inmediato, argumentando que seguía existiendo un riesgo elevado de reincidencia.

Finalmente, el tribunal de apelación dio la razón a los fiscales y determinó que Høiby debe permanecer bajo custodia mientras espera la resolución definitiva de su caso.

Marius Borg

Lo que parecía una posible oportunidad para recuperar la libertad terminó en una nueva derrota judicial para Marius Borg Høiby.

Getty Images

¿Por qué sigue en prisión?

Marius Borg Høiby, de 29 años, permanece encarcelado desde febrero y enfrenta decenas de acusaciones graves. Según la información difundida por medios noruegos e internacionales, el proceso incluye cargos relacionados con delitos sexuales, violencia, amenazas y otros presuntos delitos cometidos durante varios años.

Las autoridades consideran que existe una probabilidad significativa de que vuelva a infringir determinadas restricciones judiciales si es puesto en libertad, motivo por el que han rechazado en varias ocasiones sus solicitudes de arresto domiciliario.

Un momento especialmente duro para la familia real noruega

La resolución llega en medio de una situación especialmente delicada para la Casa Real de Noruega. En los últimos días, la preocupación por la salud de Mette-Marit ha aumentado después de que el palacio confirmara que la princesa heredera necesita un trasplante de pulmón.

Mientras tanto, Marius Borg Høiby continúa a la espera del desenlace judicial de uno de los procesos más mediáticos que ha vivido Noruega en los últimos años. Por ahora, los tribunales han dejado claro que la situación médica de su madre no será suficiente para modificar las medidas cautelares que pesan sobre él.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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