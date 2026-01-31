Mary de Dinamarca apuesta por el conjunto blanco perfecto para estilizar la silueta

Sin lugar a dudas, Mary de Dinamarca es especialista en confirmar en cada aparición pública que es una de las royals europeas con mejor estilo para vestir y sentido de la moda. Durante su último evento oficial correspondiente a la visita de Estado que los reyes de Dinamarca realizaron a Lituania, la reina apostó por un conjunto blanco que no solo resultó sumamente sofisticado y elegante, sino que también fungió como inspiración para lograr looks que estilicen la silueta.

Con este conjunto inspirado en el color del año 2026, la reina no solo concluyó de forma exitosa su agenda, sino que también reafirmó su capacidad de convertir el traje sastre en una poderosa herramienta de estilo.

El traje blanco de Mary que estiliza la figura

Para su despedida oficial, la reina Mary eligió un traje de dos piezas de la firma finlandesa Andiata, en el modelo Traci, un conjunto compuesto por un blazer cruzado ligeramente suelto y pantalones con largo XL, tiro alto y pierna ancha.

Este tipo de diseños se ha convertido en uno de los favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo gracias a su capacidad de estilizar la figura, pues su estructura permite jugar con las proporciones, logrando que esta luzca más alargada, refinada y femenina.

Por supuesto que no podemos dejar de lado la elección del color, la cual no solamente fue un guiño directo al color que estará dominando todo el año, sino que se convirtió en el tono ideal para aportar luminosidad a su imagen, así como una estética elegante. Esta no es la primera vez que la reina apuesta por este conjunto, pues ya había hecho uso de él durante una visita oficial a Finlandia.

Los accesorios que complementaron el atuendo de la reina

Aunque a simple vista el conjunto destacaba por ser una elección monocromática, la reina supo cómo combinar a la perfección un contraste que no solo resultó sumamente acertado, sino que también delicado. Con el conjunto, Mary lució una blusa de seda y velo en tono rosa bebé; su diseño de cuello alto y un poco de volumen agregó un detalle muy femenino que no puso para nada en aprietos la formalidad del traje por sí solo.

La reina también mostró la finura de su elección de accesorios, pues en este evento se permitió estrenar unos pendientes de la firma danesa Lumi, un diseño de Julie Sandlau que busca recrear las lámparas de araña.

El modelo, conformado por una pieza de berilo rosa en forma de pera y diamantes, combinó de forma impecable con la blusa de la reina, obteniendo protagonismo gracias a su recogido en media coleta alta.

Mary de Dinamarca y la elección de sus atuendos

La visita de Estado de los reyes por Estonia y Lituania nos regaló looks increíbles de la reina Mary, desde vestidos elegantes para las cenas de gala hasta conjuntos abrigadores perfectos para replicar en la temporada de invierno. Con cada uno de ellos, Mary dejó claro que su estética no solo busca ser elegante, sino coherente con su imagen y el papel que desempeña en la institución.

Muchas de sus prendas comunicaron solidaridad y respeto hacia las naciones visitadas, pero todas enviaron un claro mensaje: la reina es experta absoluta en temas de moda y estilo.

De esta forma y con un impecable conjunto blanco que estiliza la silueta, la reina Mary de Dinamarca reafirmó una vez más su lugar como referente de estilo, regalándonos inspiración para nuestra próxima salida de compras.