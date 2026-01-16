Mary de Dinamarca se roba las miradas con vestido midi de estilo japonés junto a la reina Margarita

Este 16 de enero, Mary de Dinamarca y la reina Margarita dieron muestra de su complicidad como nuera y suegra, mientras asistían a la reapertura del histórico Teatro de la Corte, ubicado en el palacio de Christiansborg, tras cinco años de restauración.

Construido en 1767, el recinto reabrió con un acto oficial al que asistieron autoridades culturales, y donde la reina Mary ha capturado las miradas con un hermoso vestido estilo japonés que está causando sensación.

Mary de Dinamarca lleva el vestido de terciopelo de estilo japonés que está causando sensación

Mientras que la reina Margarita lució un vestido morado de manga larga y accesorios en color plata, Mary de Dinamarca se robó las miradas con un nuevo vestido, un diseño muy favorecedor de la firma italiana Saloni.

El vestido entallado de corte midi, que estiliza la figura, está confeccionado en terciopelo de color azul con estampado floral en tonalidades rojizas, además de mangas largas abullonadas y un hermoso escote tipo japonés, que tiene un costo de 840 euros y está disponible en la página oficial de la marca.

La reina Mary ha agregado su toque personal al vestido con un broche que forma parte de la colección del joyero real, por lo que cuenta con un valor histórico y simbólico para la corona danesa.

¿Cuál es el broche que usó la reina Mary de Dinamarca?

El broche que llevó Mary de Dinamarca para decorar el escote de su vestido de estilo japonés, es una joya del siglo XIX que perteneció a Carolina de Dinamarca, princesa heredera que nunca llegó a reinar.

El broche incluye una pieza desmontable en forma de rama de hiedra con diamantes, que la reina Mary sustituyó por una perla gris para darle un aire más contemporáneo y personal a su look.

Mary de Dinamarca suele lucir el broche en su versión más sencilla para dar un toque más contempráneo a su look, a diferencia de las reinas Margarita e Ingrid, que lo llevaron con la pieza desmontable.

