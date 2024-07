“Máxima” llega a México: Dónde y cuándo ver la serie sobre Máxima de Holanda en streaming

La industria del entretenimiento está esmerada en demostrar que la vida de Máxima Zorreguieta es igual o más interesante que la de otras plebeyas que lograron convertirse en representantes de la realeza, por lo que echando todo por la ventana, la compañía de streaming Videoland se esmeró en la planificación de una megaproducción que, según su sinopsis y las primeras reseñas, revela los secretos mejor guardados de la royal argentina.

La serie lleva por título “Máxima” y se estrenó en Europa el pasado 19 de junio. Ahora, con su lanzamiento en Latinoamérica, el contenido pretende destronar a la multi galardonada “The Crown” como la producción sobre realeza más popular.

Su trama trazará de principio a fin la historia de amor entre Guillermo Alejandro de Holanda y la simpática mujer ejecutiva que logró conquistarlo, a pesar de no pertenecer a su mismo estrato social.

Siendo un tipo de historia de Cenicienta moderna, la nueva serie de Máxima de Holanda dará a conocer al mundo todos los tonos grises que hubo en su ascenso al trono, remarcando especialmente los tres momentos más oscuros en la vida de la popular reina: el inicio de su relación con Guillermo Alejandro, su relación con su suegra y su difícil camino de emancipación de Argentina.

¿Cuándo y dónde ver “Máxima” en México y Latinoamérica?

Será el próximo 15 de agosto, cuando finalmente el público mexicano pueda disfrutar de la serie biográfica de la reina consorte de los Países Bajos.

El contenido estará disponible en Max y contará con seis capítulos que se irán revelando progresivamente por semana.

Como dato adicional, cabe mencionar que la producción fue desarrollada por Millstreet Films en coproducción con FBO y Beta Film y fue dirigida por Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez.

¿De qué trata el primer capítulo de “Máxima” , la serie biográfica de Máxima de Holanda?

De acuerdo con la sinopsis de la serie, el primer capítulo de la serie homónima de Máxima Zorreguieta iniciará con un momento crucial en Sevilla en 1999: el primer encuentro entre la banquera argentina y el entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro.

Conforme la trama vaya avanzando, los espectadores podrán ser testigos de cómo el idioma y otras barreras interfirieron en el camino de Máxima hacia convertirse en reina.

¿Quién interpreta a Máxima de Holanda y de qué va su nueva serie en streaming?

La encargada de dar vida a la madre de la princesa Amalia de Orange es la actriz argentina Delfina Chaves, quien es conocida en su país por participaciones en diversas series como: “Días de Gallos”, “Argentina, tierra de amor y venganza” y “Edha”.

Por su parte, el papel del rey Guillermo Alejandro, padre de las tres hijas de Máxima, se es interpretado por Martijn Lakemeier, actor holandés famoso por su aparición en películas como: “Goodbye Stranger”, “Lover or Loser” e “It’s All So Quiet”.