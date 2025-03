Meghan Markle mostró una de las zonas de su casa donde trabaja en su nuevo emprendimiento

Meghan Markle no deja de trabajar ni de estar activa en Instagram, red social a la que volvió a principios de este año. Cada fotografía que la duquesa de Sussex ha publicado hasta el momento contiene una revelación especial.

Por ejemplo, este lunes 31 de marzo, la duquesa de Sussex decidió compartir una imagen en la que se observa ella de espaldas y en el fondo una de las partes más especiales de su casa: el jardín.

Meghan Markle presumió una parte de su propia casa @meghan

En la fotografía también se observa un tierno perro de la raza beagle, quien, al igual que Meghan, se muestra entusiasmado por todos los productos que se encuentran presentes colocados en la mesa, los cuales forman parte del nuevo emprendimiento de la duquesa, llamado “As Ever”, el cual pretende vender mermeladas y otro tipo de artículos para la cocina.

“Esta es nuestra semana @aseverofficial. Detrás de escena de la sesión de fotos en mi casa (¡Hola Mia! )”, escribió la esposa del príncipe Harry en el pie de foto, dejando ver que muy pronto podremos conocer más acerca de la marca.

Meghan Markle presentará su emprendimiento la primera semana de abril

Este 31 de marzo, la duquesa de Sussex envió un boletín informativo a todos los suscriptores de As ever, con el asunto “Hecho con amor”.

“Desde que tengo memoria, he estado soñando con maneras sencillas de convertir lo cotidiano en algo excepcional. Siempre supe que quería convertir estas ideas en algo real y crear artículos hermosos que generen conexión y celebren momentos tranquilos y significativos. Quizás imiten la magia de Montecito de una manera que puedan recrear en casa”, comenzó Meghan, refiriéndose al pueblo californiano donde vive con su familia.

“As ever” , el nuevo emprendimiento de Meghan Markle se lanzará esta semana. @meghan

La madre de Archie y Lilibet continuó: “Estoy muy emocionada de presentarles la colección As ever esta semana”, dijo. “Cada artículo está inspirado en cómo me preocupo por las personas de mi vida, como la mezcla de té de limón y jengibre, que es una versión sencilla de la bebida caliente que preparo en casa con limones frescos del huerto. O la mezcla para crepes que transforma un desayuno típico de fin de semana en una oportunidad para rememorar. Los crepes me recuerdan mis viajes de mochilera por Francia cuando era estudiante”, escribió, destacando la crema de frambuesa “con la que empezó todo”.

En el boletín, Meghan sugirió que los compradores podrían reutilizar el empaque de recuerdo que viene con una versión de la mermelada de frambuesa “para guardar notas de amor o recuerdos especiales, y para recordar este momento tan especial conmigo”. También dijo que los usuarios podrían reciclar los frascos de mermelada como floreros o portabolígrafos de escritorio.

El nuevo emprendimiento de Meghan Markle tiene su propia cuenta de Instagram

“Espero que cuando veas lo que he trabajado tanto para crear, te anime saber que, sea lo que sea que la vida te depare, tú también puedes lograrlo. Tu valor, tu creatividad, tu alegría: eso eres tú, como siempre lo has sido y siempre lo serás. Eres tú, como siempre y para siempre”, escribió la duquesa de Sussex.

Meghan concluyó su importante anuncio asegurando que alguna vez alguien le dijo “que el mayor riesgo es no tomarse ninguno”. Finalmente, la duquesa escribió: “Ahora, después de una cuidadosa planificación y preparación (¡mientras criabas a tus hijos!), es hora de traer “As ever” de mi casa a la tuya para que puedas hacer de lo cotidiano algo excepcional de una manera fácil pero significativa”.