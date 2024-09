Meghan Markle reaccionó a los crueles apodos que recibió tras los rumores de maltrato a sus empleados: esto dijo

En los últimos cuatro años, después de haberse suscitado el polémico fenómeno “Megxit”, no han dejado de surgir declaraciones a favor y en contra del príncipe Harry y Meghan Markle por parte de sus empleados y ex colaboradores, quienes no se han abstenido de compartir con la prensa su experiencia conviviendo cotidianamente con los duques.

Algunas de los testimonios más recientes dados por ex empleados de los Sussex fueron publicados la semana pasada por la revista estadounidense Hollywood Reporter, en cuyas páginas se asegura que Markle “menosprecia a la gente”, “no acepta consejos” y tiene el apodo de “Duquesa Difícil”, declaraciones que pronto fueron contradecidas por otros empleados de Markle, quienes salieron contar sus mejores anécdotas al lado de la ex actriz.

Meghan Markle ha sido apodada como “Duquesa difícil” Getty Images

¿Qué opina Meghan Markle sobre el apodo de “Duquesa difícil” que le fue dado por sus ex empleados y la prensa?

Las declaraciones acerca del supuesto maltrato que Meghan Markle comete en contra de sus empleados no forman parte de un discurso nuevo, por lo cual en el pasado la duquesa decidió opinar al respecto en su ya extinto podcast de Spotify “Archetypes”.

En un episodio de su podcast, dedicado a tratar temas de empoderamiento femenino, Markle se dio a la tarea de problematizar la etiqueta “difícil” y cómo es que esta se aplica erróneamente a cuando en el panorama social aparece una “mujer de mente fuerte”.

Meghan Markle habló en su podcast sobre la manera en la que suelen ser llamadas las mujeres empoderadas Archetypes

En el episodio, Meghan analiza por qué a las mujeres a veces se las tilda de idiotas y dice: “Lo que estas personas están insinuando cuando usan esa palabra tan cargada es que esta mujer, ‘Oh, ella es difícil’. Lo cual es realmente sólo un eufemismo o probablemente ni siquiera sea un eufemismo, es realmente una palabra clave para la palabra B. Continúa más adelante en el podcast: “Entonces, tal vez la verdad es que etiquetar a una mujer como difícil es a menudo una desviación”, afirmó la duquesa.

“Una forma de ocultar algunas de sus cualidades realmente asombrosas, su persistencia, su fuerza, su perseverancia, su firme opinión, tal vez incluso su resiliencia, y esas son las cualidades que vamos a descubrir hoy”, agregó Markle, afirmando que ser calificada como “difícil” es una forma de insultar y desestimar a alguien.

La esposa del príncipe Harry también afirmó que al llamar a una mujer con el apodo que a ella se le ha otorgado, “se convierte en una forma de quitarle poder, de mantenerla en su lugar. Muchas veces está ligado a las mismas mujeres que tienen poder y capacidad de acción”, dejando en claro con esa declaración su posicionamiento negativo respecto a los calificativos con los que actualmente es llamada en varios artículos de prensa.