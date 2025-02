Meghan Markle recreó uno de los looks casuales más icónicos de Lady Di y causó furor

Desde que comenzó el 2025 Meghan Markle ha permanecido muy activa en su nueva cuenta de Instagram, donde recientemente rindió un homenaje a Lady Di, recreando uno de los looks más icónicos de la fallecida princesa.

Por medio de la sección de historias, la duquesa de Sussex, compartió un video selfie en el cual se le observa caminando por el jardín de su mansión en Montecito, California. Llamó la atención de los más observadores que durante esta secuencia se puede observar a la ex actriz luciendo la icónica sudadera violeta de Northwestern, prenda que fue popularizada por la madre del príncipe Harry.

De acuerdo con el diario The Mirror, Diana fue fotografiada con este distintivo jersey en 1996. La prenda le fue regalada durante una visita al campus de Evanston de Northwestern un año antes.

Meghan Markle lució una sudadera idéntica a la de Lady Di @meghan/ Getty

¿Por qué Meghan Markle decidió lucir una sudadera de Northwestern igual a la de Lady Di?

Si bien, el guiño a la fallecida princesa de Gales fue evidente, la realidad es que la relación que Meghan tiene con la Universidad Northwestern es más profunda.

La madre de los príncipes Archie y Lilibet estudió una doble especialización en teatro y estudios internacionales en Northwestern, Illinois, antes de graduarse en 2003.

Tal y cómo lo especifica The Mirror, después de dejar la universidad, Markle regresó a Los Ángeles para seguir una carrera como actriz, consiguiendo varios papeles en películas y en la pantalla chica, como en Deal or No Deal. Todo esto antes de conseguir su gran oportunidad en “Suits”, serie que la lanzó a la fama gracias a su gran interpretación del papel de Rachel Zane.

Meghan Markle estudió en Northwestern (Netflix)

Meghan Markle, fanática de rendir homenajes a Lady Di por medio de la moda

Vale la pena mencionar que esta no sería la primera vez que la esposa del príncipe Harry rinde homenaje a su difunta suegra, ya que el año pasado, durante su viaje a Nigeria, Meghan lanzó otro guiño explícito a la legendaria princesa Diana.

Meghan Markle se lucio portando una joya que anteriormente perteneció a Lady Di Getty Images

Durante esa visita, una de las apuestas de moda de Meghan que más llamó la atención fue la selección de joyas que hizo para llevar en su maleta, ya que esta fue finamente curada al estilo Lady Di, quien, cabe destacar, también realizó varios viajes a Nigeria.

Markle no dudó en empacar su reloj y sus pulseras “Love” de Cartier de oro amarillo, un conjunto casi idéntico al que solía llevar la fallecida princesa de Gales; también empacó un dije de cruz que anteriormente perteneció a la “Princesa del pueblo”.