Meghan Markle se une a la celebración del cumpleaños 42 de Beyoncé

¡Las celebridades también son fans de otros famosos! Y si no, pregúntenle a Meghan Markle, quien se unió a otras luminarias de Hollywood en el último concierto de Beyoncé en Los Ángeles, que casualmente coincidió con el cumpleaños número 42 de la diva del R&B.

Además de la presencia de estrellas de la talla de Zendaya, Tom Holland y Ayo Edebiri, también se unieron a la fiesta figuras de la realeza, como la infaltable fan de Beyoncé: ¡la duquesa de Sussex!

Meghan, quien ya había visto a su cantante favorita en acción durante el fin de semana, acompañada de su esposo Harry, su madre Doria y su amiga Abigail Spencer, se mostró radiante con su look metálico, acorde con la temática disco del tour Renaissance de Beyoncé.

Meghan Marke usó un top negro y una falda de lentejuelas plateada, sumándose al mar de brillo que reinó en la sección VIP del SoFi Stadium.

Y como Beyoncé no defrauda nunca a sus fans, la noche fue espectacular y el ambiente lleno de energía. La temática disco se reflejó no solo en los looks de los asistentes, sino también en la puesta en escena y el repertorio de la artista, quien prefirió actuar en vivo en vez de tomarse un descanso en su cumpleaños.

La pareja vive en Los Ángeles. Getty Images

¿Qué mejor manera de celebrar el #BeyDay que con una multitud de fans bailando y cantando al compás de tus éxitos?